Apple освежила дизайн истории покупок в App Store

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С релизом iOS 17.4 компания Apple внесла небольшое, но очень полезное улучшение в App Store. Наконец-то мы дождались редизайна истории покупок, теперь ждём возвращения списка желаний.Новая история покупок в App Store представляет более подробную информацию о каждой покупке, а также на странице появились фильтры и возможность сортировки покупок по годам.Теперь пользователи могут просмотреть историю списаний за подписки, купленных приложений и внутриигровых покупок с момента создания Apple ID.Найти историю покупок можно в приложении App Store. Для этого нужно нажать на иконку своего Apple ID в правом верхнем углу.