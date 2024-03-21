Apple освежила дизайн истории покупок в App Store

Фархад
AS

С релизом iOS 17.4 компания Apple внесла небольшое, но очень полезное улучшение в App Store. Наконец-то мы дождались редизайна истории покупок, теперь ждём возвращения списка желаний.

Новая история покупок в App Store представляет более подробную информацию о каждой покупке, а также на странице появились фильтры и возможность сортировки покупок по годам.

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Теперь пользователи могут просмотреть историю списаний за подписки, купленных приложений и внутриигровых покупок с момента создания Apple ID.

Найти историю покупок можно в приложении App Store. Для этого нужно нажать на иконку своего Apple ID в правом верхнем углу.
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