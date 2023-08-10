Электросамокаты могут пропасть с улиц Санкт-Петербурга

Комитет по транспорту Северной столицы вводит новые ограничения для электросамокатов с целью повышения безопасности дорожного движения в городе.Теперь кататься на электросамокатах запрещено на территории 8 туристических локаций в Кронштадте, включая «Остров фортов», Якорную площадь, сад Кронштадтского Морского собора, сквер «Инчхон», Летний сад, Петровский, Советский (Екатерининский) парки и Безымянный переулок. Власти также запретили парковать этот вид транспорта на 27 улицах Петроградского, Василеостровского, Центрального и Кронштадтского районов.Вдобавок к этому на семи улицах в Кронштадте и на Марсовом поле ввели ограничение скорости движения до пешеходных 10 км/ч.Все эти ограничения должны вступить в силу с 15 августа.