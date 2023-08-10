Электросамокаты могут пропасть с улиц Санкт-Петербурга

Фархад
Электросамокат

Комитет по транспорту Северной столицы вводит новые ограничения для электросамокатов с целью повышения безопасности дорожного движения в городе.

Теперь кататься на электросамокатах запрещено на территории 8 туристических локаций в Кронштадте, включая «Остров фортов», Якорную площадь, сад Кронштадтского Морского собора, сквер «Инчхон», Летний сад, Петровский, Советский (Екатерининский) парки и Безымянный переулок. Власти также запретили парковать этот вид транспорта на 27 улицах Петроградского, Василеостровского, Центрального и Кронштадтского районов.

Вдобавок к этому на семи улицах в Кронштадте и на Марсовом поле ввели ограничение скорости движения до пешеходных 10 км/ч.
Все эти ограничения должны вступить в силу с 15 августа.
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Источник:
Фонтанка
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Комментарии

+42
arnikrock
Была б моя воля и власть, всю эту чушь сразу запретил бы, кроме родных велосипедов, ради блага здоровия и безопасной жизни пешеходов🤣
Вчера в 23:13
#
tellurian
+4923
tellurian arnikrock
Здорово, что у вас её нет.
Сегодня в 07:53
#
Dmitriy
+644
Dmitriy
Давно пора. К сожалению спасибо даунам без мозгов, которые гоняют не думая. Но лучше все эти гонки гапрещать нахрен, слишком много жертв.
Вчера в 23:23
#
+5
AID_000487.97e75394ba9742539c19e275eb06f4c3.1351 Dmitriy
Слишком много жертв. Статистика ведётся или так, от балды добавили? Сейчас уже весь Васильевский остров закатывают платной парковкой в дополнение к центральным. В городе бесплатно машину не поставить кроме спальных районов. ( Пока что) 900 рублей за рабочий день. Такое себе. Давайте ещё и самокаты уберём. Можно подумать на великах спокойные люди катаются. Велики тоже запретить. С них падают. Убрать вообще всё. Пересядем все на метро и будем по 2 состава пропускать чтобы только в вагон зайти. Верный курс!
Вчера в 23:53
#
Pavel Nikiforov
+614
Pavel Nikiforov tellurian
вы это сейчас серьезно написали?
у меня пару раз дочь чуть не сбили всякие даун-доставщики
просто к великами все привыкли тк большинство родилось позже, чем велосипеды на улицах появились. соотв принимают их как данность.
так и с сим — пока что это бурное внедрение нового, соотв и чокнутых полно и люди шугаются и правового поля нет
Сегодня в 08:28
#
tellurian
+4923
tellurian Pavel Nikiforov
Да я сам шарахаюсь от всего это обилия мобильного транспорта.
Ещё когда был ребёнком, меня в парк велосипедист чуть не сбил. Папа закрыл. Шрам на всю жизнь у него на ноге остался.
У многих мозгов не хватает правильно ездить и соизмерять скорость, силу и время реакции.
Сегодня в 09:12
#
banditos
+134
banditos
Докатались;)
Сегодня в 07:22
#
kardigan
+3130
kardigan
Скорее бы уже убрали эти самокаты!
Сегодня в 07:48
#
tellurian
+4923
tellurian kardigan
Я за ограничения, но против запретов.
Учить нужно.
Сегодня в 09:12
#
EDD
+328
EDD
А Сочи, в конце июля, один еплан на самокате, снёс беременную на пешеходном переходе. Ребёнка потеряли.
Сегодня в 09:28
#
tellurian
+4923
tellurian EDD
Таких историй в каждом норде много. Не про все пишут в сми.
Сегодня в 10:44
#
EDD
+328
EDD tellurian
Просто надо читать правильные СМИ.
2 часа назад в 11:29
#
Volnorez Uraganov
+104
Volnorez Uraganov
И самокаты и велосипеды должны ездить только на предназначенных доя них дорожках , желательно что дорожки были за турникетом , а если выехал туда где люди ходят штрафы должны быть от 100000 р . Иначе это никогда не кончится, а когда большие штрафы введут то гаишники с гораздо большим энтузиазмом возьмутся за самокатчиков и велосипедистов, что это за хрень вообще почему люди должны ходить и оглядываться не летит ли на них какой то дебил на самокате или велосипеде
2 часа назад в 11:49
#
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