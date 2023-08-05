Цены на смартфоны и бытовую технику взлетели по всей стране, и это еще не предел



В России начался стремительный рост цен на электронику и бытовую технику. Об этом пишут «Известия».



Согласно источнику, в среднем стоимость техники выросла на 10%, но в отдельных случаях удорожание произошло до 1,5 раза, то есть до 50%. Например, посудомоечная машина Bosch SMV24AX00E подорожала почти на 17% всего лишь с начала июля, принтер HP Neverstop Laser 1000a поднялся на 10%, а смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 стал стоить на 47% больше — сейчас он продается в среднем за 89 800 рублей.







За последние пару месяцев курс рубля к доллару вырос примерно на 15% — именно он «тащит» цены на электронику вверх. В отличие от других категорий товаров, смартфоны и бытовая техника очень сильно зависят от импорта, а значит от курса валют. Рубль серьезно упал, поэтому подорожание не заставило себя ждать.



Эксперты, опрошенные «Известиями», уверены, что в случае стабилизации рубля ценники несколько снизятся. Но в ближайшее время ожидается только рост, поскольку конечная стоимость товаров реагирует на изменение курса с задержкой.