



Компания Google объявила о закрытии сервиса Museletter. Он не оправдал возложенных на него ожиданий, хотя сделать это было сложно, ведь с момента его запуска прошло всего три месяца.



Сервис Museletter был разработан и запущен сотрудниками экспериментального инкубатора Google Area 12 в сентябре этого года. Он позволял создавать новостные рассылки с помощью различных инструментов Google (в том числе Docs, Sheets и Slides) и делиться ими с подписчиками, а по своему дизайну и принципу работы он сильно напоминал твиттер. Массового пользователя так и не допустили к этому проекту, его работа была прекращена ещё на этапе полузакрытого тестирования. Пользователям, принимавшим участие в бета-тесте, не позволят выгрузить данные из этого сервиса, что крайне необычно для Google.



Museletter будет закрыт с 20 декабря 2021 года. Сайт KilledByGoogle, собирающий информацию о закрытых сервисах Google к настоящему времени насчитал более 240 проектов, в том числе довольно популярных и перспективных, вроде Google Reader, Google+, Inbox и Buzz.







