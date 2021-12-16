

Google назвала видеоролики, которые набрали триллион просмотров на YouTube впервые за всю историю существования платформы. Об этом компания рассказала в своем блоге — на сообщение обратил внимание зарубежный ресурс 9to5Google.



YouTube за время своего существования собрал внутри себя бесконечное множество видеороликов самой разной тематики. На платформе есть новостные выпуски, обзоры техники, интересные интервью и серьезные научные расследования. Однако ролики, которые набрали 1 000 000 000 000 просмотров, не относятся ни к одной из этих категорий.



Google сообщает, что в сумме именно столько раз пользователи посмотрели все видеоролики о Minecraft.



Вот видеопрезентация этого рекорда:









«В этом году Minecraft YouTube преодолел почти невообразимый рубеж: видеоролики, связанные с игрой, были просмотрены более одного триллиона раз. Если бы каждый из этих триллионов просмотров длился всего одну секунду, это в сумме составило бы более 30 000 лет. Если бы каждый вид представлял собой блок Minecraft размером 12 дюймов в квадрате, вы могли бы построить стек, который простирается от Земли до Солнца и обратно - с запасом около семи миллионов миль. Вот насколько велик один триллион просмотров», — Google.





Minecraft стал, пожалуй, феноменом современности. В относительно короткое время эта игра набрала бешеную популярность — отчасти благодаря возможности конструировать свои моды и собственные вселенные. За какие-то пару лет количество создателей игры и увлеченных ею выросло в геометрической прогрессии до невероятных масштабов. Один из примеров — описанный рекорд на YouTube. Google отмечает, что первые 500 млн просмотров ролики о Minecraft набирали более восьми лет, при этом вторую половину триллиона они собрали всего лишь за последние два года.



Ранее мы рассказали, как Судя по всему, в этой статистике были учтены не только официальные видео на канале Minecraft, но и ролики других авторов, которые сняты и смонтированы в тематике игры. Значительную часть этого триллиона просмотров занимает анимация Minecraft (как на видео выше), но помимо них на платформе есть еще немало других видео об этой игре.Minecraft стал, пожалуй, феноменом современности. В относительно короткое время эта игра набрала бешеную популярность — отчасти благодаря возможности конструировать свои моды и собственные вселенные. За какие-то пару лет количество создателей игры и увлеченных ею выросло в геометрической прогрессии до невероятных масштабов. Один из примеров — описанный рекорд на YouTube. Google отмечает, что первые 500 млн просмотров ролики о Minecraft набирали более восьми лет, при этом вторую половину триллиона они собрали всего лишь за последние два года.Ранее мы рассказали, как пользоваться русскоязычной озвучкой для зарубежных YouTube-видео в любом браузере.





