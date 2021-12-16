Голосовой ассистент от Яндекса — Алиса — получил нововведение, которое сделает взаимодействие с помощником более удобным. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на представителей компании.
Речь идет о тестовой возможности, которую Яндекс активировал в своем голосовом ассистенте прошедшей ночью с 15 на 16 декабря. Теперь Алиса умеет совершать звонки вашим контактам из телефонной книги устройства. То есть, вы можете сказать ассистенту «Позвони Николаю Сеткину» — Алиса найдет контакт с такими именем и фамилией и совершит вызов. Конечно же, для работы функции нужно однократно дать приложению доступ к вашим контактам.
Новая возможность стала доступна в мобильном приложении «Яндекс с Алисой» на Android и iOS, а также в приложении «Яндекс.Карт». Кстати, по словам представителя компании, её картографическим сервисом пользуются ежемесячно около 27 миллионов человек — несомненно, они оценят нововведение. Фишка может быть очень удобна для водителей, а также для любых профессий, у представителей которых часто заняты (или грязные) руки.
В ближайшее время новая функция не будет работать на «умных» колонках с Алисой, как на собственных от Яндекса, так и от сторонних производителей. Кроме того, компания пока не планирует запускать звонки через Алису в «Навигаторе», и на других платформах, вроде Harmony OS.
Ранее мы рассказали о том, что приложение «Яндекса» обзавелось полезной фишкой — она может освободить ваш смартфон от пары лишних приложений.
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Спасибо, но нет. Даже глупая Сири это делает лучше.