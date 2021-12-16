Siri


Голосовой помощник от Apple — Siri — был представлен в далеком 2011 году вместе с iPhone 4s. На тот момент он поддерживал только английский язык, и был не очень-то полезен. С тех пор год от года Apple развивает Siri, и сейчас она уже неплохо справляется с ролью помощника в бытовых делах, хоть и на неродном для нее русском языке.

Однако нередко бывают ситуации, когда Siri может вам пригодиться, однако общаться с ней голосом просто неудобно. Например, если вы находитесь в тихом месте — в библиотеке или на уроке — или же разговаривать со смартфоном в текущей обстановке не позволяют правила приличия. Для такого случая Apple предусмотрела возможность общаться с Siri текстом.

Чтобы включить поле ввода текста на экране Siri:
  • Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»
  • Найдите пункт Siri и нажмите на него
  • Включите тумблер «Ввод текста для Siri».
Готово. Теперь после долгого нажатия кнопку Home или Power Siri не будет ждать голосовой команды, а отобразит клавиатуру и поле для ввода.

Кстати, когда эта настройка включена, Siri не только будет принимать ответы текстом, но и беззвучно отвечать на них. Для этого не требуется ничего дополнительно настраивать.

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