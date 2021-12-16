Голосовой помощник от Apple — Siri — был представлен в далеком 2011 году вместе с iPhone 4s. На тот момент он поддерживал только английский язык, и был не очень-то полезен. С тех пор год от года Apple развивает Siri, и сейчас она уже неплохо справляется с ролью помощника в бытовых делах, хоть и на неродном для нее русском языке.
Однако нередко бывают ситуации, когда Siri может вам пригодиться, однако общаться с ней голосом просто неудобно. Например, если вы находитесь в тихом месте — в библиотеке или на уроке — или же разговаривать со смартфоном в текущей обстановке не позволяют правила приличия. Для такого случая Apple предусмотрела возможность общаться с Siri текстом.
Чтобы включить поле ввода текста на экране Siri:
- Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»
- Найдите пункт Siri и нажмите на него
- Включите тумблер «Ввод текста для Siri».
Кстати, когда эта настройка включена, Siri не только будет принимать ответы текстом, но и беззвучно отвечать на них. Для этого не требуется ничего дополнительно настраивать.
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