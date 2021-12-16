Роскомнадзор развернет в России систему тотального контроля, от которой отказалась Apple

В московском метро запустили Face Pay. По лицу можно получить скидку

Смартфоны Samsung серии Galaxy A и Galaxy M массово выходят из строя

Спутниковый интернет Илона Маска скоро появится повсюду. Даже в вашем доме

Apple «кастрировала» iOS 15 на старых смартфонах. Вот чего там не хватает

Apple изменила систему обновлений. Теперь вы можете оставаться на iOS 14 сколько угодно