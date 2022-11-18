В России начались проблемы с мобильным интернетом. Скорость соединения будет падать

+4461
Да куда ещё ниже то? Если года 3-4 назад, тот же 3G выдавал легко 40-50Мбит в регионах, то сейчас скорость если 20-25 есть, уже хорошо. Видимо снизят вообще до 10-15 и будет совсем не весело. Да чего уж там говорить, даже средняя скорость домашнего инэта по регионам серьезно начала снижаться. 100-200Мбит сейчас за счастье скорость, лишь единицы провайдеров предлагают более 500Мбит и то, ограничение есть у некоторых по трафику на месяц 1-2TB. В общем, пусть бы лучше стоимость тарифов поднимали, чтобы был полный безлимит и скорость высокая
49 минут назад
Ответить#