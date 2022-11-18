Россия интернет

В России начались проблемы с мобильным интернетом. Скорость соединения будет падать

Артем
lte2.jpg

Причиной снижения скорости стала нехватка частот LTE и дефицит сетевого оборудования у операторов.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные экспертов и операторов. Нехватка частот была замечена мобильными операторами и ранее, однако проблема решалась установкой дополнительных базовых станций. В этом году из-за ухода ряда поставщиков сетевого оборудования с российского рынка, решать проблему данным способом стало сложнее. 

Чтобы улучшить скорость передачи данных, операторы вынуждены перераспределять нагрузку на частоты. Таким образом LTE становится более стабильным, по мере спада использования 3G. Кроме этого, выросла надежность сети 4G.

Значительную роль в стабилизации сети LTE мог бы стать 5G, но на данный момент новый стандарт не имеет ни выделенных для него частот, ни соответствующего оборудования для его работы.
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Известия
Cсылки по теме:
Цены на скучный iPhone 14 Plus начинают ползти вверх
Похоже, Xiaomi 13 отменили. Все из-за популярности iPhone
Видеокарты RTX 4080 появятся в DNS раньше всех

Рекомендации

Рекомендации

USB-C должен был упростить нашу жизнь, но в итоге он только все запутал
Ozon изменил способ получения заказов
В WhatsApp появилось крутое нововведение. Такого нет нигде, даже в Telegram
Ozon предупредил о возможном дефолте. Что теперь будет?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4461
Carter_Mayers
Да куда ещё ниже то? Если года 3-4 назад, тот же 3G выдавал легко 40-50Мбит в регионах, то сейчас скорость если 20-25 есть, уже хорошо. Видимо снизят вообще до 10-15 и будет совсем не весело. Да чего уж там говорить, даже средняя скорость домашнего инэта по регионам серьезно начала снижаться. 100-200Мбит сейчас за счастье скорость, лишь единицы провайдеров предлагают более 500Мбит и то, ограничение есть у некоторых по трафику на месяц 1-2TB. В общем, пусть бы лучше стоимость тарифов поднимали, чтобы был полный безлимит и скорость высокая
49 минут назад
#