В России начались проблемы с мобильным интернетом. Скорость соединения будет падать

Причиной снижения скорости стала нехватка частот LTE и дефицит сетевого оборудования у операторов.Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на данные экспертов и операторов. Нехватка частот была замечена мобильными операторами и ранее, однако проблема решалась установкой дополнительных базовых станций. В этом году из-за ухода ряда поставщиков сетевого оборудования с российского рынка, решать проблему данным способом стало сложнее.Чтобы улучшить скорость передачи данных, операторы вынуждены перераспределять нагрузку на частоты. Таким образом LTE становится более стабильным, по мере спада использования 3G. Кроме этого, выросла надежность сети 4G.Значительную роль в стабилизации сети LTE мог бы стать 5G, но на данный момент новый стандарт не имеет ни выделенных для него частот, ни соответствующего оборудования для его работы.