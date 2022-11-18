Илон маск

Сотрудники Twitter бегут от Маска, как от огня. Илон поставил жёсткий ультиматум

Артем
ilon_mask_4.jpg

Миллиардер заставляет подчиненных усердно работать над созданием Twitter. Отказавшиеся будут уволены.

Об этом сообщает The Verge. Массовое увольнение сотрудников из Twitter последовало после ультиматума Илона Маска. В разосланных электронных письмах, изложено новое видение соцсети. Также миллиардер призывает «хардкорно» работать над созданием Twitter 2.0. В противном случае отказавшиеся отправятся по домам с выплатами за три месяца. 

В данный момент из-за сотни ушедших работников офисное здание Twitter временно закрыто. По мнению источника, массовый исход сотрудников может понести критические последствия. Учитывая масштаб увольнений «Twitter скоро начнёт ломаться». 

Также ситуацию прокомментировала управляющий редактор Twitter Зои Шиффер:

«Илон Маск и его команда напуганы тем, что сотрудники собираются саботировать компанию. Кроме того, они всё ещё пытаются выяснить, каких работников Twitter им нужно ещё уволить». 

Ожидается, что компания вновь откроет офисы 21 ноября.
4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
The Verge
Cсылки по теме:
Илон Маск навсегда уравняет iPhone и Android
Цены на скучный iPhone 14 Plus начинают ползти вверх
В России начались проблемы с мобильным интернетом. Скорость соединения будет падать

Рекомендации

Рекомендации

USB-C должен был упростить нашу жизнь, но в итоге он только все запутал
Ozon изменил способ получения заказов
В WhatsApp появилось крутое нововведение. Такого нет нигде, даже в Telegram
Ozon предупредил о возможном дефолте. Что теперь будет?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+66
araik313
он хочет развалить твиттер
час назад в 11:52
#
13den666
+372
13den666
Это реакция на переорганизацию компании, недовольны те кто за несколько лет пригрел зад
час назад в 11:54
#
+9
woofeer
Буква «Ю»
час назад в 12:11
#
Tigrolik
+503
Tigrolik
Привыкли изображать деятельность. А тут работать заставили.
43 минуты назад
#