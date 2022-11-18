Сотрудники Twitter бегут от Маска, как от огня. Илон поставил жёсткий ультиматум

«Илон Маск и его команда напуганы тем, что сотрудники собираются саботировать компанию. Кроме того, они всё ещё пытаются выяснить, каких работников Twitter им нужно ещё уволить».

Миллиардер заставляет подчиненных усердно работать над созданием Twitter. Отказавшиеся будут уволены.Об этом сообщает The Verge. Массовое увольнение сотрудников из Twitter последовало после ультиматума Илона Маска. В разосланных электронных письмах, изложено новое видение соцсети. Также миллиардер призывает «хардкорно» работать над созданием Twitter 2.0. В противном случае отказавшиеся отправятся по домам с выплатами за три месяца.В данный момент из-за сотни ушедших работников офисное здание Twitter временно закрыто. По мнению источника, массовый исход сотрудников может понести критические последствия. Учитывая масштаб увольнений «Twitter скоро начнёт ломаться».Ожидается, что компания вновь откроет офисы 21 ноября.