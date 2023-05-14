Энтузиаст собрал мотоцикл, работающий на пиве. Он разгоняется до 240 км/час

Инженер-энтузиаст из Миннесоты Кай Майклсон показал первый в мире мотоцикл, работающий на пиве.Майклсон известен на YouTube своими необычными изобретениями, в число которых входят туалет с ракетным двигателем и кофейник с реактивным двигателем. Его новый самодельный гаджет получил 53-литровый бочонок с нагревательным змеевиком вместо газового двигателя.В движение мотоцикл приводит нагрев пива до 300 градусов, вследствие чего образуется перегретый пар. По словам энтузиаста, двухколёсный монстр может развивать скорость до 240 км в час.Инженер отметил, что в это нелёгкое время, когда цены на бензин растут, он «не мог придумать ничего лучше, чем использовать пиво в качестве топлива».Увы, Кай ещё не ездил на этом мотоцикле по дорогам общего пользования, но успел показать его на нескольких выставках, где занял призовые места.