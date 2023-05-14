Энтузиаст собрал мотоцикл, работающий на пиве. Он разгоняется до 240 км/час

Фархад
Moto
Фото: YouTube

Инженер-энтузиаст из Миннесоты Кай Майклсон показал первый в мире мотоцикл, работающий на пиве.

Майклсон известен на YouTube своими необычными изобретениями, в число которых входят туалет с ракетным двигателем и кофейник с реактивным двигателем. Его новый самодельный гаджет получил 53-литровый бочонок с нагревательным змеевиком вместо газового двигателя.



В движение мотоцикл приводит нагрев пива до 300 градусов, вследствие чего образуется перегретый пар. По словам энтузиаста, двухколёсный монстр может развивать скорость до 240 км в час.

Инженер отметил, что в это нелёгкое время, когда цены на бензин растут, он «не мог придумать ничего лучше, чем использовать пиво в качестве топлива».
Увы, Кай ещё не ездил на этом мотоцикле по дорогам общего пользования, но успел показать его на нескольких выставках, где занял призовые места.
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Источник:
Times Now
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Комментарии

Aspard
+515
Aspard
Там весь район теперь бухой?
Сегодня в 11:19
#
+416
tomtom
В национальной рыбалке уже высказались о конструкторе подводной лодки, которая на водке работала🤣🤣🤣
Сегодня в 11:49
#
kardigan
+3074
kardigan
Он что, не знает, сколько стоит пинта пива?
Сегодня в 13:16
#
+70
AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609
Немец заходит в бар и заказывает пиво.
Бармен говорит: "100 евро!" Немец в шоке. Как 100 евро? Почему 100 евро? Вчера же было всего 10 евро.
- Ну, а сегодня уже 100, — пожимает плечами бармен.
- Да какого черта? — восклицает немец.
- Ну, смотрите, — объясняет бармен. — 10 евро само пиво. 10 евро сбор на помощь Украине. 20 евро на поддержку стран, которые ввели санкции против России, и которые не входят в Евросоюз. 10 евро на помощь Великобритании за успешное воплощение антироссийских санкций. 10 евро балканским странам для закупки подорожавшего угля. И ещё 40 евро на газовые субсидии для бедных стран Евросоюза, чтобы те поддержали санкции.
Немец притихает и молча отдает 100 евро бармену.
Бармен берет деньги, кладет их в кассу и отдает 10 евро сдачи обратно.
Немец в недоумении спрашивает: "Погоди, ты же сказал, что я должен тебе сотню, я дал тебе сотню. Зачем ты отдаешь мне мои 10 евро обратно?"
Бармен отвечает: "понимаете из-за всех этих событий, у нас закончилось пиво".
час назад в 14:58
#
Руслан
–151
Руслан
Как-то не экономично. Литр пива стоит в 4 раза дороже литра бензина)))
2 минуты назад
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