Энтузиаст собрал мотоцикл, работающий на пиве. Он разгоняется до 240 км/час
Фархад Усманов —
Фото: YouTube
Инженер-энтузиаст из Миннесоты Кай Майклсон показал первый в мире мотоцикл, работающий на пиве.
Майклсон известен на YouTube своими необычными изобретениями, в число которых входят туалет с ракетным двигателем и кофейник с реактивным двигателем. Его новый самодельный гаджет получил 53-литровый бочонок с нагревательным змеевиком вместо газового двигателя.
В движение мотоцикл приводит нагрев пива до 300 градусов, вследствие чего образуется перегретый пар. По словам энтузиаста, двухколёсный монстр может развивать скорость до 240 км в час.
Инженер отметил, что в это нелёгкое время, когда цены на бензин растут, он «не мог придумать ничего лучше, чем использовать пиво в качестве топлива».
Увы, Кай ещё не ездил на этом мотоцикле по дорогам общего пользования, но успел показать его на нескольких выставках, где занял призовые места.
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Комментарии
+416
+70
Немец заходит в бар и заказывает пиво.
Бармен говорит: "100 евро!" Немец в шоке. Как 100 евро? Почему 100 евро? Вчера же было всего 10 евро.
- Ну, а сегодня уже 100, — пожимает плечами бармен.
- Да какого черта? — восклицает немец.
- Ну, смотрите, — объясняет бармен. — 10 евро само пиво. 10 евро сбор на помощь Украине. 20 евро на поддержку стран, которые ввели санкции против России, и которые не входят в Евросоюз. 10 евро на помощь Великобритании за успешное воплощение антироссийских санкций. 10 евро балканским странам для закупки подорожавшего угля. И ещё 40 евро на газовые субсидии для бедных стран Евросоюза, чтобы те поддержали санкции.
Немец притихает и молча отдает 100 евро бармену.
Бармен берет деньги, кладет их в кассу и отдает 10 евро сдачи обратно.
Немец в недоумении спрашивает: "Погоди, ты же сказал, что я должен тебе сотню, я дал тебе сотню. Зачем ты отдаешь мне мои 10 евро обратно?"
Бармен отвечает: "понимаете из-за всех этих событий, у нас закончилось пиво".
Бармен говорит: "100 евро!" Немец в шоке. Как 100 евро? Почему 100 евро? Вчера же было всего 10 евро.
- Ну, а сегодня уже 100, — пожимает плечами бармен.
- Да какого черта? — восклицает немец.
- Ну, смотрите, — объясняет бармен. — 10 евро само пиво. 10 евро сбор на помощь Украине. 20 евро на поддержку стран, которые ввели санкции против России, и которые не входят в Евросоюз. 10 евро на помощь Великобритании за успешное воплощение антироссийских санкций. 10 евро балканским странам для закупки подорожавшего угля. И ещё 40 евро на газовые субсидии для бедных стран Евросоюза, чтобы те поддержали санкции.
Немец притихает и молча отдает 100 евро бармену.
Бармен берет деньги, кладет их в кассу и отдает 10 евро сдачи обратно.
Немец в недоумении спрашивает: "Погоди, ты же сказал, что я должен тебе сотню, я дал тебе сотню. Зачем ты отдаешь мне мои 10 евро обратно?"
Бармен отвечает: "понимаете из-за всех этих событий, у нас закончилось пиво".
час назад в 14:58
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