LG выпустила новый 4K-проектор с ультрашироким форматом изображения

Южнокорейская компания LG представила новый лазерный проектор LG ProBeam BU60PSM с ультрашироким соотношением сторон 21:9 и яркостью до 6000 люмен ANSI.LG ProBeam BU60PSM может проецировать изображение размером до 300 дюймов в разрешении 4K UHD с поддержкой HDR10 и коэффициентом контрастности 3 000 000:1. Заявленный срок службы лазерных диодов — 20 000 часов. Проектор оснащен несколькими основными портами, включая 2хHDMI, 2хUSB-A, 3,5-мм аудиовыход и RJ45. Работает устройство на операционной системе WebOS.Кроме того, гаджет может подключаться к устройствам ввода по Bluetooth и совместим с передачей данных по HDBase T. На корпусе LG ProBeam BU60PSM расположены стереодинамиками общей мощностью 5 Вт. Максимальный уровень шума LG ProBeam BU60PSM составляет 33 дБ(А), что сопоставимо тиканью настенных часов.Производитель заявляет, что новый ультраширокий проектор идеально подходит для использования в конференц-залах. LG ProBeam BU60PSM пока доступен только в США по цене $4199.