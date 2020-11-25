Epic Games 2 декабря одновременно с пятым сезоном второй главы запускает выгодную подписку на контент — «Отряд Fortnite». Её стоимость составит 719 рублей в месяц, в это сумму включен боевой пропуск и другие бонусы.



Что получат игроки вступившие в отряд Fortnite:
  • Боевой пропуск на целый сезон.
  • 1000 В-баксов каждый месяц. Их можно потратить на покупку товаров в магазине предметов.
  • Ежемесячный набор отряда — станьте обладателем эксклюзивного комплекта с новой экипировкой, которую получат только подписчики.
Отряд Fortnite

С запуском отряда Fortnite 2 декабря подписчики получат эксклюзивную новую экипировку «Галаксия» с дополнительным вариантом стиля, кирку «Космический ламорог» и украшение на спину «Расколотый мир». До конца декабря Epic Games раскроет содержимое следующего набора.


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