Fortnite
Apple и Epic встретились на виртуальном судебном заседании, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Fortnite в App Store. Судья из Калифорнии Ивонн Гонсалес Роджерс предложила компаниям компромисс, а также сообщила, что участникам разбирательств придется дождаться её письменного решения.

Роджерс заявила, что, скорее всего, дело, которое она назвала «гранью антимонопольного законодательства» будет слушаться в июле 2021 года на суде присяжных. Таким образом окончательное решение может быть обжаловано.

Напомним, всё началось 13 августа, когда Epic Games добавила в Fortnite технологию прямых платежей, обойдя систему внутриигровых покупок от Apple и позволив игрокам делать покупки со скидками в обход транзакций App Store с 30-процентной комиссией.

«Многие в обществе могут считать вас, ребята, героями за то, что вы сделали, но это все равно нечестно», — судья Роджерс.

Это решение заставило Apple удалить Fortnite из App Store и пригрозить запретом движка Unreal Engine, который Epic лицензирует сторонним разработчикам. В ответ на эти действия создатели Fortnite подали в суд на Apple.

На недавнем слушании судья Роджерс была менее впечатлена аргументами, выдвинутыми юридической командой Epic Games. Она сказала, что в игровой индустрии, частью которой являются и создатели Fortnite, для платформы было стандартной практикой взимать 30-процентную комиссию, как это делает Apple. Роджерс также оспорила решение «эпиков» обойти политику Apple.

«Вы не были откровенны. Вам сказали, что вы не можете этого сделать, и вы все равно сделали это», — судья Роджерс.

Судья оспорила утверждение Epic о том, что Apple нанесла «непоправимый вред» движку Unreal Engine. Юрист Epic Games Кэтрин Форрест боролась за то, чтобы сохранить статус компании в качестве аутсайдера. «Когда вы сражаетесь с самой большой компанией в мире, и вы знаете, что она собирается нанести ответный удар, вы не ложитесь на улице и не умираете. Вы тщательно планируете, обдумываете ответные меры и очень стараетесь держать голову над водой», — заявила она.

Хотя Роджерс не пришла к немедленному выводу о том, следует ли Fortnite вернуться в App Store, она предложила компаниям компромисс. В рамках её предложения Apple вернет игру в магазин, а все заработанные деньги будут храниться на специальном депозите на время судебных разбирательств.

Юристы Apple заявили, что им придется посоветоваться с компанией, отметив, что данное предложение поможет в решении некоторых проблем. Юридическая команда Epic незамедлительно отвергла это решение, заявив, что суд не должен оказывать помощь «монополистам».


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Источник:

CNET CNET

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