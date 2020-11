Компания NVIDIA анонсировала запуск игрового сервиса GeForce NOW в браузере Safari на iOS и iPadOS. Пользователи получат доступ к десяткам игр, в том числе Fortnite, которая была удалена из App Store из-за разногласий её разработчика Epic Games с Apple.Непосредственно в Safari на iPhone и iPad можно запускать в том числе игры, которые до недавнего были доступны только на консолях и компьютерах, например, Assassin’s Creed Valhalla, Destiny 2 Beyond Light, Shadow of the Tomb Raider и Watch Dogs: Legion.Для большинства игр в GeForce NOW требуется геймпад или клавиатура. Список совместимых с iPhone и iPad моделей приводится на сайте сервиса . Все игры в GeForce NOW поддерживают разрешение Full HD с частотой обновления 60 Гц, а некоторые поддерживают трассировку лучей и другие технологии, реализованные у NVIDIA.NVIDIA пишет в своём блоге, что в скором времени пользователям GeForce NOW станет доступна игра Fortnite, управление в которой оптимизировано для сенсорных экранов мобильных устройств. Из-за технических ограничений время игры будет ограничено одним часом в день.Благодаря интеграции с сервисом GOG пользователи GeForce NOW получат доступ к играм CD PROJEKT RED, в том числе Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt.