Fortnite

Epic Games выпустила трейлер второй главы для своей королевской битвы Fortnite. Разработчики ранее тизерили новую главу в своих социальных сетях.



Новая глава второго сезона будет посвящена шпионажу. Одним из новых героев будет Агент Meowscales — человек-кот. Сразу после выхода обновления остров захватят тайные агенты группировки «Тень и Призраки». Игрокам предстоит определиться с выбором стороны для выполнения уникальных заданий.

Вместе с новыми скинами и обновленным боевым пропуском в игре появятся новые предметы, такие как мины, а также возможность подкрадываться с помощью картонных ящиков. Помимо этого, разработчики обещают временные операции, которые повлияют на судьбу острова. Ожидается кроссовер с «Дэдпулом», в рамках которого в игре появятся уникальный скин и набор эмоций.



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