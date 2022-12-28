В Epic Games Store началась бесплатная раздача игры Mortal Shell. Это предпоследняя раздача в текущем году.
Игра Mortal Shell обычно продаётся за 1399 рублей. Это хардкорный ролевой фэнтези-экшен с видом от третьего лица, причём его авторы явно черпали вдохновение из популярной серии Dark Souls. В этой игре вы попадаете в мрачный разрушенный мир и берёте под контроль безымянную заблудшую душу, способную вселяться в тела врагов, получая их опыт и оружие.
Раздача Mortal Shell продлится завтрашнего дня и закончится в 19:00 по московскому времени. После этого Epic Games начнёт раздавать ещё более крутую игру, какую — пока загадка. Правда, магазину, похоже, самому не терпится раскрыть интригу — он разместил тизер, где виднеется Метка Чужого — а это отличительный логотип иммерсивного шутера Dishonored.
Epic Games раздаёт игру Mortal Shell, которая обычно стоит 1399 р. Но самый сок будет завтра!
Александр Кузнецов —
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