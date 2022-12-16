Epic Games Store стартовала новогодняя раздача игр — по одной каждый день
Александр Кузнецов —
Магазин Epic Games запустил традиционную акцию — каждый день и до конца года можно бесплатно забирать в свою коллекцию по одной игре. Большинство игр, конечно, мусор, но наверняка будут и достойные проекты.
Сегодня можно забрать оттуда игру Bloons TD 6, выполненную в жанре «защита крепости». Графика не блещет особым качеством, подобного полно на мобильных платформах, а от компьютерной игры обычно ждёшь чего-то большего.
Списка дальнейших игр, которые будут включены в новогоднюю раздачу, пока нет даже на уровне более или менее достоверных утечек. Традиционно Epic Games ближе к концу года выбрасывает игры более высокого уровня. Например, в прошлом году пользователям магазина открыли бесплатный доступ к трём тайтлам серии Tomb Raider.
Одновременно с бесплатной раздачей в Epic Games Store началась распродажа со скидками до 75%. Российским пользователям стало намного сложнее покупать игры в этом магазине, требуется аккаунт с указанием другой страны и зарубежная банковская карта. Сложности могут возникнуть и с получением бесплатных игр, ведь некоторые издатели установили региональные ограничения на дистрибуцию своих проектов в России.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Рекомендации
- Весь AliExpress подешевел для Россиян. Спешите — это ненадолго
- Продавцы на Wildberries и Ozon очень хитро накручивают отзывы. На этом можно заработать
- Что делать, если не работает и не открывается «Сбербанк Онлайн» на iPhone, Android или ПК
- 📲 Как установить на iPhone приложения, удаленные из App Store — «Сбербанк», «Альфа-банк», «Юла» и другие