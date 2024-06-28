Эта нейросеть заменит вам астролога и бесплатно расскажет о вашем будущем

Фархад
AstroGuide

Энтузиасты запустили нейросетевой Оракул, который может предсказывать будущее, толковать сны и составлять гороскопы.

Он называется AstroGuide.ai и работает на ChatGPT 3.5 Turbo. Нейросеть понимает вводимые пользователем данные и генерирует ответы, анализируя вопросы. Также у чат-бота есть обширная база знаний в своём направлении, чтобы предоставлять «максимально точную информацию». Например, в ней есть информация по астрологии, значениям карт Таро, символике снов, рун, нумерологии и многое другое.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Главное, что ИИ работает бесплатно и не требует регистрации. Запросы в космос можно отправлять как на русском, так и на английском языке.
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
В Steam стартовала летняя распродажа. Скидки на популярные игры доходят до 90%
10 настроек в Android, которые надо изменить, чтобы смартфон работал дольше
Браузер Opera преобразился: появились нейросети, новый интерфейс и разделение на две вкладки

Рекомендации

Рекомендации

Телескоп «Джеймс Уэбб» нашел планету совершенно нового типа. Красота неземная!
В пунктах выдачи Wildberries появилось унизительное правило
Пользователи нашли замену Windows 11 и активно переходят на нее
Таксист рассказал, почему отмена поездок идёт пассажирам только на пользу

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии