Эта нейросеть заменит вам астролога и бесплатно расскажет о вашем будущем

Энтузиасты запустили нейросетевой Оракул, который может предсказывать будущее, толковать сны и составлять гороскопы.
Он называется AstroGuide.ai и работает на ChatGPT 3.5 Turbo. Нейросеть понимает вводимые пользователем данные и генерирует ответы, анализируя вопросы. Также у чат-бота есть обширная база знаний в своём направлении, чтобы предоставлять «максимально точную информацию». Например, в ней есть информация по астрологии, значениям карт Таро, символике снов, рун, нумерологии и многое другое.
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Главное, что ИИ работает бесплатно и не требует регистрации. Запросы в космос можно отправлять как на русском, так и на английском языке.