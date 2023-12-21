Эта опция OneUI 6 заставит пользователей Android завидовать владельцам Samsung Galaxy

Олег

OneUI
Фото: Samsung


Компания Samsung уже обновила довольно много смартфонов Galaxy на новую оболочку OneUI 6.0. Этот апдейт принес на флагманские и бюджетные девайсы много полезных настроек и опций, а также улучшил дизайн и удобство использования смартфона.

Среди прочего, в OneUI 6 появилась возможность кастомизации верхней строки состояния системы и уведомлений. Обычно в ней отображаются значки беззвучного режима, включенных модулей связи, событий в системе и иконки приложений, в которые вам что-то пришло.

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В OneUI 6 вы можете настроить вид этой строки по своему вкусу. Для этого:
  • Откройте «Настройки» смартфона
  • Выберите «Уведомления» → «Дополнительные параметры»
  • Откройте «Отображать значки оповещений»
  • Выберите один из четырех вариантов: показать всё, только три последних, несколько уведомлений, или ничего не показывать.
OneUI

Обычно на Android верхняя строка заполнена разными иконками и пиктограммами, но с помощью этой настройки вы сможете «причесать» внешний вид экрана своего Samsung Galaxy на зависть владельцам других девайсов. 

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Источник:
SamMobile
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