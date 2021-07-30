

Qualcomm открыла предзаказы на свой первый смартфон. Об этом сообщает азиатский ресурс Gizmochina.



Qualcomm представила свой первый смартфон в начале июля 2021 года. Его для компании будет собирает ASUS, которая таке помогала при разработке. Предзаказать девайс можно за $1499 на сайте ASUS, но оплата пока недоступна в Великобритании, Европе и Индии. Также неизвестно, включена ли России в список поддерживаемых стран. Отгрузка предзаказанных устройств планируется на 27 августа.



Первый смартфон от Qualcomm наделен флагманским железом. Он работает на процессоре Snapdragon 888, имеет дисплей с диагональю 6,78 дюйма и частотой обновления 144 Гц. Максимальная яркость экрана составляет 1200 нит. Что касается памяти — смартфон получил 16 Гб «оперативки» и 512 Гб встроенного хранилища. Основная камера имеет матрицу 64 Мп, её дополняет сверхширокоугольный модуль на 12 Мп и телеобъектив на 8 Мп. Камера оснащена тройным оптическим зумом.



Устройство не имеет «челки» или отверстий в дисплее — компания решила разместить камеру, динамик и датчики в верхней рамке передней панели. Смартфон получил сканер отпечатка пальца на задней стороне корпуса и стереодинамики с усилением. Емкость аккумулятора составляет 4000 mAh, он поддерживает быструю зарядку до 65 Ватт.





