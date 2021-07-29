JinStore

Компания Apple отправила гневное письмо жителю Китая, ответственному за публикацию фотографий не выпущенных прототипов её устройств. Она требует, чтобы он прекратил приобретать, рекламировать и продавать такие прототипы.

По сведениям издания Motherboard, речь идёт о владельце небольшого китайского магазина JinStore, который скупает и перепродаёт прототипы гаджетов Apple. Письмо в его адрес было отправлено 18 июня 2021 года юридической фирмой Fangda Partners, которая представляет интересы Apple в Китае.

Юристы требуют, чтобы владелец JinStore передал Apple все непроданные прототипы устройств, а также предоставил список своих клиентов, чтобы изъять у них приобретённые гаджеты. Фирма также захотела, чтобы он подписал документ, обязывающий его исполнить изложенные требования в течение 14 дней.

JinStore

Без получения разрешения вы раскрыли большой объём информации, относящейся к невыпущенной продукции Apple, то есть допустили нарушение коммерческой тайны.

В письме указано, что в твиттер-аккаунте JinStore публиковались фотографии и информация о ещё не выпущенных продуктах Apple, что также является нарушением коммерческой тайны. В твитах, в частности, раскрывался дизайн устройств, которые только разрабатывались и ещё не были анонсированы, что позволяло конкурентам воспользоваться этой информацией и наладить выпуск устройств с аналогичным дизайном.

Юристы из Fangda Partners указали, что компания Apple собрала достаточный объём доказательств вины владельца магазина JinStore. Если он откажется исполнить изложенные требования, они планируют обратиться в полицию и в суд.



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Источник:

Vice Vice

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