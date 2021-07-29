



Компания Apple отправила гневное письмо жителю Китая, ответственному за публикацию фотографий не выпущенных прототипов её устройств. Она требует, чтобы он прекратил приобретать, рекламировать и продавать такие прототипы.



По сведениям издания Motherboard, речь идёт о владельце небольшого китайского магазина JinStore, который скупает и перепродаёт прототипы гаджетов Apple. Письмо в его адрес было отправлено 18 июня 2021 года юридической фирмой Fangda Partners, которая представляет интересы Apple в Китае.



Юристы требуют, чтобы владелец JinStore передал Apple все непроданные прототипы устройств, а также предоставил список своих клиентов, чтобы изъять у них приобретённые гаджеты. Фирма также захотела, чтобы он подписал документ, обязывающий его исполнить изложенные требования в течение 14 дней.









Без получения разрешения вы раскрыли большой объём информации, относящейся к невыпущенной продукции Apple, то есть допустили нарушение коммерческой тайны.

В письме указано, что в твиттер-аккаунте JinStore публиковались фотографии и информация о ещё не выпущенных продуктах Apple, что также является нарушением коммерческой тайны. В твитах, в частности, раскрывался дизайн устройств, которые только разрабатывались и ещё не были анонсированы, что позволяло конкурентам воспользоваться этой информацией и наладить выпуск устройств с аналогичным дизайном.Юристы из Fangda Partners указали, что компания Apple собрала достаточный объём доказательств вины владельца магазина JinStore. Если он откажется исполнить изложенные требования, они планируют обратиться в полицию и в суд.





