Эти 7 смартфонов Samsung Galaxy больше никогда не получат обновлений OneUI

Олег

Galaxy
Фото: Unsplash


Компания Samsung опубликовала список смартфонов, которые перестанут получать обновления. Об этом пишет SamMobile.

Ранее мы рассказывали, что в ноябре прекратятся апдейты для знакового смартфона компании — Galaxy Fold первого поколения. Он вышел в 2019 году и получил все запланированные для него обновления. Теперь же список дополнился еще четырьмя моделями:

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  • Galaxy A20s
  • Galaxy A30s
  • Galaxy A50s
  • Galaxy A70s

Кроме того, апдейты полностью прекратятся в ноябре для планшета Galaxy Tab Active Pro, который тоже был представлен в 2019 году.

А еще Galaxy M22 и Galaxy M22 5G, представленные в 2021-м, теперь переводятся на два патча безопасности в год. Разумеется, новая OneUI и Android 14 для них не выйдут. Они навсегда останутся на OneUI 5.1. 

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Источник:
SamMobile
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