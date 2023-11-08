Эти 7 смартфонов Samsung Galaxy больше никогда не получат обновлений OneUI

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Кроме того, апдейты полностью прекратятся в ноябре для планшета Galaxy Tab Active Pro, который тоже был представлен в 2019 году.А еще, представленные в 2021-м, теперь переводятся на два патча безопасности в год. Разумеется, новая OneUI и Android 14 для них не выйдут. Они навсегда останутся на OneUI 5.1.