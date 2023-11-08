Эти 7 смартфонов Samsung Galaxy больше никогда не получат обновлений OneUI

Фото: Unsplash
Компания Samsung опубликовала список смартфонов, которые перестанут получать обновления. Об этом пишет SamMobile.
Ранее мы рассказывали, что в ноябре прекратятся апдейты для знакового смартфона компании — Galaxy Fold первого поколения. Он вышел в 2019 году и получил все запланированные для него обновления. Теперь же список дополнился еще четырьмя моделями:
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
- Galaxy A20s
- Galaxy A30s
- Galaxy A50s
- Galaxy A70s
Кроме того, апдейты полностью прекратятся в ноябре для планшета Galaxy Tab Active Pro, который тоже был представлен в 2019 году.
А еще Galaxy M22 и Galaxy M22 5G, представленные в 2021-м, теперь переводятся на два патча безопасности в год. Разумеется, новая OneUI и Android 14 для них не выйдут. Они навсегда останутся на OneUI 5.1.
Смартфоны Samsung и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides