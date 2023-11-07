Samsung отказалась обновлять OneUI для культового смартфона Galaxy. Его можно выкинуть

Олег

Fold

Фото: SamMobile

Samsung продолжает расстраивать фанатов, озвучивая наименования «устаревших» смартфонов. Об этом пишет SamMobile.

Ранее мы писали, что апдейт OneUI 6 на базе Android 14 не будет выпущен для линейки Galaxy S20. Теперь же стало известно, что оригинальный Galaxy Fold тоже перестанет обновляться — в ноябре 2023 года для него выпустят последний патч безопасности в истории. То же относится к 5G-версии смартфона. Оба девайса навсегда останутся на Android 12.

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Samsung Galaxy Fold стал первым в мире массовым сгибающимся сенсорным смартфоном. Его представили в 2019 году, и с тех пор компания выпустила еще три поколения Galaxy Fold, а также новую линейку Flip.

Для многих пользователей во всем мире эра сгибаемых смартфонов еще даже не наступила по-настоящему, однако первые модели таких девайсов уже оказываются устаревшими. Похоже, время бежит слишком быстро. 

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

Monseuir Kotoff
+214
Monseuir Kotoff
Эй, тупорогий автор, как выкидывать будешь, ты макни…
час назад в 21:12
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