Samsung отказалась обновлять OneUI для культового смартфона Galaxy. Его можно выкинуть

Фото: SamMobile
Samsung продолжает расстраивать фанатов, озвучивая наименования «устаревших» смартфонов. Об этом пишет SamMobile.
Ранее мы писали, что апдейт OneUI 6 на базе Android 14 не будет выпущен для линейки Galaxy S20. Теперь же стало известно, что оригинальный Galaxy Fold тоже перестанет обновляться — в ноябре 2023 года для него выпустят последний патч безопасности в истории. То же относится к 5G-версии смартфона. Оба девайса навсегда останутся на Android 12.
Samsung продолжает расстраивать фанатов, озвучивая наименования «устаревших» смартфонов. Об этом пишет SamMobile.
Ранее мы писали, что апдейт OneUI 6 на базе Android 14 не будет выпущен для линейки Galaxy S20. Теперь же стало известно, что оригинальный Galaxy Fold тоже перестанет обновляться — в ноябре 2023 года для него выпустят последний патч безопасности в истории. То же относится к 5G-версии смартфона. Оба девайса навсегда останутся на Android 12.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Samsung Galaxy Fold стал первым в мире массовым сгибающимся сенсорным смартфоном. Его представили в 2019 году, и с тех пор компания выпустила еще три поколения Galaxy Fold, а также новую линейку Flip.
Для многих пользователей во всем мире эра сгибаемых смартфонов еще даже не наступила по-настоящему, однако первые модели таких девайсов уже оказываются устаревшими. Похоже, время бежит слишком быстро.
Смартфоны Samsung и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides