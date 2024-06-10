Эти модели iPad не смогут обновиться на iPadOS 18

Компания Apple рассказала, какие планшеты она решила исключить из списка поддерживаемых в 2024 году. Эти устройства стоит потихоньку обновить на более свежие.



Ранее мы публиковали инсайд, который предсказывал прекращение поддержки для iPad Pro 2017 года в двух диагоналях, а также iPad 6 (2018). Эта информация оказалась верной: вот список совместимых с iPadOS 18 планшетов Apple.





iPad Pro 2018 и новее

iPad Air 2019 и новее

iPad mini 2019 и новее

iPad 2019 и новее.

Получается, что iPad Pro 10,5 (2017), iPad Pro 12,9 (2017) и iPad 6 (2018) уже получили свой последний большой апдейт в виде iPadOS 17 в 2023 году и навсегда останутся под его управлением. Что это означает для их владельцев?Разумеется, планшеты продолжат работать, как и раньше, и в ближайшие пару лет вы не заметите никаких изменений. Однако спустя время всё больше приложений перестанут обновляться, поскольку Apple постоянно требует удалять старые версии iOS и iPadOS из поддержки. Так что наилучшим вариантом будет потихоньку подыскать замену устаревшим гаджетам, продав их на вторичном рынке, пока ценник на них совсем не упал.Обратите внимание, что нейросетевые нововведения Apple Intelligence будут работать только на iPad Air и Pro с чипами Apple Silicon.