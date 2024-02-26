Это 11+ хитовых смартфонов Xiaomi и Redmi скоро получат глобалку HyperOS



В сети появился график распространения новой прошивки от Xiaomi — HyperOS. Ранее апдейт начали получать смартфоны для китайского рынка и несколько «глобалок», а теперь к ним присоединяются и другие международные модели.



Несколько устройств для глобального рынка уже начали обновляться на HyperOS — это Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi Pad 6S Pro, Xiaomi Watch S3 и Xiaomi Smart Band 8 Pro. А вот на этих устройствах новая прошивка появится в следующую очередь:







Линейка Xiaomi 14

Линейка Xiaomi 13 / 13T

Линейка Xiaomi 12 / 12T

Линейка Redmi Note 13

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 5G

Xiaomi Pad 6

Redmi Pad SE Если верить графику, то на перечисленные в списке смартфоны и планшеты глобальных версий HyperOS должна «прилететь» в первой половине 2024 года. Наличие смартфонов линейки Note точно порадует фанатов Xiaomi, поскольку они очень популярны среди пользователей недорогих смартфонов. Если верить графику, то на перечисленные в списке смартфоны и планшеты глобальных версий HyperOS должна «прилететь» в первой половине 2024 года. Наличие смартфонов линейки Note точно порадует фанатов Xiaomi, поскольку они очень популярны среди пользователей недорогих смартфонов.