Это 11+ хитовых смартфонов Xiaomi и Redmi скоро получат глобалку HyperOS

Олег

HyperOS


В сети появился график распространения новой прошивки от Xiaomi — HyperOS. Ранее апдейт начали получать смартфоны для китайского рынка и несколько «глобалок», а теперь к ним присоединяются и другие международные модели.

Несколько устройств для глобального рынка уже начали обновляться на HyperOS — это Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi Pad 6S Pro, Xiaomi Watch S3 и Xiaomi Smart Band 8 Pro. А вот на этих устройствах новая прошивка появится в следующую очередь:

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  • Линейка Xiaomi 14 
  • Линейка Xiaomi 13 / 13T
  • Линейка Xiaomi 12 / 12T
  • Линейка Redmi Note 13
  • Redmi Note 12 Pro+ 5G
  • Redmi Note 12 Pro 5G
  • Redmi Note 12 5G
  • Xiaomi Pad 6
  • Redmi Pad SE 
Если верить графику, то на перечисленные в списке смартфоны и планшеты глобальных версий HyperOS должна «прилететь» в первой половине 2024 года. Наличие смартфонов линейки Note точно порадует фанатов Xiaomi, поскольку они очень популярны среди пользователей недорогих смартфонов. 

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Источник:
Rozetked
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Комментарии

+12
StRuKoV
Жене на 13T уже недели две назад прилетело
41 минуту назад
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