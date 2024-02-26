Это 11+ хитовых смартфонов Xiaomi и Redmi скоро получат глобалку HyperOS

В сети появился график распространения новой прошивки от Xiaomi — HyperOS. Ранее апдейт начали получать смартфоны для китайского рынка и несколько «глобалок», а теперь к ним присоединяются и другие международные модели.
Несколько устройств для глобального рынка уже начали обновляться на HyperOS — это Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi Pad 6S Pro, Xiaomi Watch S3 и Xiaomi Smart Band 8 Pro. А вот на этих устройствах новая прошивка появится в следующую очередь:
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- Линейка Xiaomi 14
- Линейка Xiaomi 13 / 13T
- Линейка Xiaomi 12 / 12T
- Линейка Redmi Note 13
- Redmi Note 12 Pro+ 5G
- Redmi Note 12 Pro 5G
- Redmi Note 12 5G
- Xiaomi Pad 6
- Redmi Pad SE