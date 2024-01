Как установить крутейшие суперобои из HyperOS на любой смартфон Xiaomi, Poco или Redmi

Компания Xiaomi выпустила обновлённую версию суперобоев специально для устройств, работающих с её операционной системой HyperOS. В отличие от обычных обоев, суперобои визуально и анимированно связывают между собой заставку для Always on Display, экран блокировки и стартовый экран. Это выглядит очень эффектно: при разблокировке устройства вы будто бы за секунду перемещаетесь между разными точками во Вселенной.Выяснилось, что новые суперобои работают не только в HyperOS, но и с оболочкой MIUI версии 12 и выше на смартфонах Xiaomi, Poco и Redmi. Вот как их можно установить:Скачайте новую версию приложения MiWallpaper и установите его на смартфон. После этого так же скачайте и установите суперобои:Как включить суперобои?Зайдите в настройки смартфона, перейдите в раздел «Обои», в разделе «Суперобои» выберите один из установленных вариантов и нажмите «Применить». В некоторых обоях можно выбрать или настроить точки перемещения. Для использования всех эффектов также рекомендуется включить в настройках функцию постоянно активного экрана (Always on Display). Имейте в виду, что из-за этого потребление энергии может увеличиться, что негативно отразится на времени автономной работы устройства.