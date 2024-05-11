Это обновление навсегда изменит WhatsApp

Артем
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В мессенджере изменится интерфейс, цветовая гамма, а также улучшили навигацию по файлам. Апдейт уже рассылается пользователям Android и iOS.

В первую очередь WhatsApp избавится от зеленой шапки в верхней части экрана. Теперь интерфейс не выделяется, когда включена светлая тема, а черный цвет в ночном режиме стал чуть более глубоким. 



Дизайнеры доработали внешний вид иконок, значков и анимаций. Пользователи Android-смартфонов заметят, что панель навигации спустилась в нижнюю часть экрана. Впрочем, это нововведение начали добавлять с мартовскими патчами. В версии для iOS, чтобы открыть список фото, файлов, контактов и других объектов достаточно тапнуть по панели поиска — категории элементов откроются в виде списка.

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Стоит отметить, что обновление распространяется постепенно и если вы не обнаружили изменений в своем смартфоне, просто подождите несколько дней.

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Источник:
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Комментарии

+274
Voreland
Зашел в what’s app, уже изменилось, цвета сразу бросились в глаза
час назад в 19:03
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+227
Holldann
Тоже уже новый. Если бы статью не прочитал, так бы и не заметил😁
час назад в 19:15
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