Это обновление навсегда изменит WhatsApp

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В мессенджере изменится интерфейс, цветовая гамма, а также улучшили навигацию по файлам. Апдейт уже рассылается пользователям Android и iOS.В первую очередь WhatsApp избавится от зеленой шапки в верхней части экрана. Теперь интерфейс не выделяется, когда включена светлая тема, а черный цвет в ночном режиме стал чуть более глубоким.Дизайнеры доработали внешний вид иконок, значков и анимаций. Пользователи Android-смартфонов заметят, что панель навигации спустилась в нижнюю часть экрана. Впрочем, это нововведение начали добавлять с мартовскими патчами. В версии для iOS, чтобы открыть список фото, файлов, контактов и других объектов достаточно тапнуть по панели поиска — категории элементов откроются в виде списка.Стоит отметить, что обновление распространяется постепенно и если вы не обнаружили изменений в своем смартфоне, просто подождите несколько дней.