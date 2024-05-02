WhatsApp добавил две полезные функции для сообществ

Фархад
WhatsApp

Разработчики WhatsApp анонсировали новый способ организации мероприятий в Сообществах. Теперь пользователям станет проще планировать встречи непосредственно в мессенджере, без необходимости использования отдельных приложений.

Любой участник Сообщества может создать событие, на которое другие смогут ответить в групповом чате, чтобы вся группа знала, кто придёт, а кто нет. События также будут перечислены на странице информации о группе, а все, кто собирается посетить мероприятие, получат уведомление по мере его приближения.

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Уже сейчас функция добавления событий доступна в группах, привязанных к сообществам, а позже она появятся и во всех остальных группах.

Вместе с этим в WhatsApp появилась возможность отвечать на объявления администраторов в сообществах. Эти ответы будут сгруппированы и сведены к минимуму, что позволит вам увидеть ответ в контексте основного сообщения. Уведомления об ответах у всех пользователей отключены, поэтому они не будут раздражать.
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Источник:
WhatsApp
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