В WhatsApp замечена новая удобная кнопка. Такой нет даже в Telegram

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Разработчики WhatsApp добавили в мессенджер кнопку реакций на медиаконтент. Об этом пишет WABetaInfo.До сих пор возможность отреагировать значком из набора эмодзи уже присутствовала в чате WhastApp, но в бета-версии 2.23.20.20 приложения для Android обнаружено кое-что новое. Теперь кнопка с реакцией появилась непосредственно в окне просмотрщика медиа: то есть, после полноэкранного просмотра фото или видео вы сможете сразу же отреагировать на него.Подобной функциональности на текущий момент нет ни у одного из самых популярных мессенджеров. Сейчас кнопка замечена у некоторых бета-тестеров WhatsApp, а значит пройдет несколько недель, прежде чем фича будет выпущена в релиз.