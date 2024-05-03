В WhatsApp замечена новая удобная кнопка. Такой нет даже в Telegram

Олег

WhatsApp


Разработчики WhatsApp добавили в мессенджер кнопку реакций на медиаконтент. Об этом пишет WABetaInfo.

До сих пор возможность отреагировать значком из набора эмодзи уже присутствовала в чате WhastApp, но в бета-версии 2.23.20.20 приложения для Android обнаружено кое-что новое. Теперь кнопка с реакцией появилась непосредственно в окне просмотрщика медиа: то есть, после полноэкранного просмотра фото или видео вы сможете сразу же отреагировать на него.

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WhatsApp

Подобной функциональности на текущий момент нет ни у одного из самых популярных мессенджеров. Сейчас кнопка замечена у некоторых бета-тестеров WhatsApp, а значит пройдет несколько недель, прежде чем фича будет выпущена в релиз. 

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Источник:
WABetaInfo
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