WhatsApp перестал отправлять видео. Что делать?

Олег

WhatsApp


В сети придумали исправление ошибки WhatsApp, которая мешала пользователям полноценно общаться. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, речь идет о видеосообщениях. Некоторое время назад пользователи WhatsApp начали жаловаться, что мессенджер отказывается отправлять ролики — каждая попытка заканчивалась уведомлением:

«Невозможно отправить это видео. Выберите другое видео и повторите попытку». 
Некоторые даже писали, что проблема возникает только если получатель видео — владелец Android. Но позже выяснилось, что дело не в получателе, а в отправителе: WhatsApp отказывался отправлять ролики, снятые на Android.

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К сожалению, ошибка пока не исправлена командой разработчиков WhatsApp, но её можно поправить самостоятельно. Для этого придется понизить версию: то есть, удалить мессенджер со смартфона (предварительно создав облачную резервную копию чатов в настройках) и скачать версию 2.23.8.85 либо более старую. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

kardigan
+3588
kardigan
Здорово. Надоело смотреть х, пересланую тысячи раз.
5 минут назад
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