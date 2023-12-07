Стало известно, что именно Apple сливает властям о владельцах iPhone. Вам стоит это знать

Компания Apple обновила на своем сайте рекомендации для правоохранительных органов. Об этом пишет MacRumors.
Ранее мы писали, что в сети появилась информация о раскрытии личных данных пользователей Apple и Google. Компании якобы готовы передавать властям и полиции содержимое push-уведомлений своих клиентов. Теперь Apple официально подтвердила это.
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На странице сайта компании, посвященной юридическим запросам, появилось упоминание об Apple Push Notification Serviсe. В новом пункте Apple пояснила, как работает доставка «пушей» от приложения к пользователю:
«Когда пользователи разрешают установленному ими приложению получать push-уведомления, генерируется токен Apple Push Notification Service (APNs), который регистрируется для этого разработчика и устройства. Некоторые приложения могут иметь несколько токенов APN для одной учетной записи на одном устройстве, чтобы различать сообщения и мультимедиа. … Apple ID, связанный с зарегистрированным токеном APNs, можно получить с помощью повестки в суд или более строгого юридического процесса».
Судя по всему, содержимое уведомлений не передается по запросу властей — они могут получить лишь Apple ID пользователя, который пользуется push от определенных приложений. Ранее эксперты поясняли, что защитить от раскрытия содержимого «пушей» может сквозное шифрование переписки: в таком случае через сервера Apple и Google проходит зашифрованное уведомление.
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