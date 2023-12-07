Стало известно, что именно Apple сливает властям о владельцах iPhone. Вам стоит это знать

Олег

Apple


Компания Apple обновила на своем сайте рекомендации для правоохранительных органов. Об этом пишет MacRumors.

Ранее мы писали, что в сети появилась информация о раскрытии личных данных пользователей Apple и Google. Компании якобы готовы передавать властям и полиции содержимое push-уведомлений своих клиентов. Теперь Apple официально подтвердила это.

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На странице сайта компании, посвященной юридическим запросам, появилось упоминание об Apple Push Notification Serviсe. В новом пункте Apple пояснила, как работает доставка «пушей» от приложения к пользователю:

«Когда пользователи разрешают установленному ими приложению получать push-уведомления, генерируется токен Apple Push Notification Service (APNs), который регистрируется для этого разработчика и устройства. Некоторые приложения могут иметь несколько токенов APN для одной учетной записи на одном устройстве, чтобы различать сообщения и мультимедиа. … Apple ID, связанный с зарегистрированным токеном APNs, можно получить с помощью повестки в суд или более строгого юридического процесса». 

Судя по всему, содержимое уведомлений не передается по запросу властей — они могут получить лишь Apple ID пользователя, который пользуется push от определенных приложений. Ранее эксперты поясняли, что защитить от раскрытия содержимого «пушей» может сквозное шифрование переписки: в таком случае через сервера Apple и Google проходит зашифрованное уведомление. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Pavel Nikiforov
+645
Pavel Nikiforov
Очередной кликбейт >:E
Сливает — это когда планомерно отдает кому-то конкретные данные.
А тут было побнаружено, что через сервисы пуш-уведомлений можно получать косвенную информацию и не более.
При чем у обоих производителей — сервисы у гугла и эппла работают схожим образом.
31 минуту назад
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tellurian
+4692
tellurian Pavel Nikiforov
Заголовок и суть частотные совпадают. Ине только здесь.
20 минут назад
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