Стало известно, что именно Apple сливает властям о владельцах iPhone. Вам стоит это знать



Компания Apple обновила на своем сайте рекомендации для правоохранительных органов. Об этом пишет MacRumors.



Ранее мы



Компания Apple обновила на своем сайте рекомендации для правоохранительных органов. Об этом пишет MacRumors.Ранее мы писали , что в сети появилась информация о раскрытии личных данных пользователей Apple и Google. Компании якобы готовы передавать властям и полиции содержимое push-уведомлений своих клиентов. Теперь Apple официально подтвердила это.



На странице сайта компании, посвященной юридическим запросам, появилось упоминание об Apple Push Notification Serviсe. В новом пункте Apple пояснила, как работает доставка «пушей» от приложения к пользователю:





«Когда пользователи разрешают установленному ими приложению получать push-уведомления, генерируется токен Apple Push Notification Service (APNs), который регистрируется для этого разработчика и устройства. Некоторые приложения могут иметь несколько токенов APN для одной учетной записи на одном устройстве, чтобы различать сообщения и мультимедиа. … Apple ID, связанный с зарегистрированным токеном APNs, можно получить с помощью повестки в суд или более строгого юридического процесса».



Судя по всему, содержимое уведомлений не передается по запросу властей — они могут получить лишь Apple ID пользователя, который пользуется push от определенных приложений. Ранее эксперты поясняли, что защитить от раскрытия содержимого «пушей» может сквозное шифрование переписки: в таком случае через сервера Apple и Google проходит зашифрованное уведомление.