











Японское издание Sora News 24 рассказало о 93-летнем геймере, который только недавно освоил компьютерные игры. Они стали для него настоящей отдушиной, и он играет лучше многих молодых игроков.Популярный в Японии блогер с YouTube-канала Olivin Corp помог своему дедушке пристраститься к гоночным симуляторам. Это было легко, ведь дедуля большую часть жизни проработал водителем, лишь недавно, около семи лет назад, он перестал водить реальный автомобиль в силу возраста, а гоночные симуляторы возвращают его на дорогу и позволяют ездить на огромных скоростях и таких автомобилях, о которых он не мог мечтать.Внук обустроил своему деду полноценное геймерское место, благодаря которому гонщик погружается в игру максимально реалистично. У него есть геймерский ноутбук и набор аксессуаров, в том числе руль, джойстик и педали — всё почти как в настоящем автомобиле.Блогер признаётся, что раньше его дед не интересовался компьютерными играми и технологиями, но из-за пандемии они много времени провели вместе, и ему стало интересны увлечения своего внука.Дедуля пробует разные гоночные симуляторы, но предпочитает те, в которых можно отключить автоматическое управление и полностью управлять автомобилем самостоятельно, в том числе переключать передачи с помощью джойстика. Оказывается, в юности он мечтал стать гонщиком и у него даже был автомобиль Mazda RX-7 первого поколения, на котором он рассекал по трассам на большой скорости. Теперь он выбирает тот же автомобиль в игре и возвращается в то время, когда был молод. Он невероятно сильно радуется, когда ему удаётся обогнать всех соперников, пусть и виртуальных, и приехать к финишу первым.