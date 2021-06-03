





Обычно майнеры отключают антивирус на компьютере при добыче криптовалюты. Это делает систему уязвимой перед хакерскими атаками, но иначе нельзя, ведь антивирусы воспринимают хаотичный трафик от майнинговых программ как вредоносный и могут разорвать интернет-соединение или заблокировать подозрительную программу.Разработчикам из компании NortonLifelock (ранее Symantec) пришло в голову решение этой проблемы — они встроили в защитный пакет Norton 360 утилиту Norton Crypto, с помощью которой можно добывать Ethereum. При этом сохраняется полная защита компьютера, а данные от майнинговой программы передаются в зашифрованном виде и защищены от перехвата.Завести кошелёк для хранения добытых монет можно непосредственно в утилите Norton Crypto, причём он облачный, то есть добытая криптовалюта будет доступна даже в случае поломки накопителя в компьютере. Такая утилита подойдёт владельцам геймерских компьютеров и ноутбуков, а обладателям полноценных ферм, конечно же, лучше пользоваться специализированным софтом, который гораздо более эффективен и обладает тонкими настройками.Как и все другие программы для добычи Ethereum, Norton Crypto создаёт сильную нагрузку на видеокарту, причём карта должна быть достаточно производительной (ещё лучше, когда их несколько). Разработчики советуют запускать эту утилиту только в периоды простоя компьютера. Они максимально упростили добычу криптовалюты: у программы очень простой интерфейс, показан график эффективности майнинга, наглядно виден баланс и его эквивалент в долларах, и можно в любой момент приостановить поиск новых блоков в сети Ethereum.Обновлённая версия пакета Norton 360 со встроенной утилитой Norton Crypto для добычи Ethereum станет доступна в ближайшие недели.