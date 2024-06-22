Европейцы не получат самую главную фичу iOS 18

Фархад
Apple

Компания Apple официально заявила, что жители европейских стран не получат доступ к функциям Apple Intelligence, iPhone Mirroring и SharePlay Screen Sharing, которые появятся в iPhone, iPad и Mac в сентябре этого года, из-за проблем, связанных с Законом о цифровых рынках.

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В своём заявлении для Financial Times представители Apple рассказали, что компания пока пытается выяснить, как подстроить новые функции под требования законодательства ЕС.

«Из-за нормативной неопределённости, вызванной Законом о цифровых рынках, мы не считаем, что сможем внедрить эти функции в странах ЕС в этом году», — говорится в официальном заявлении Apple.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Anatoly076
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Anatoly076
Пусть с Самсунгом проконсультируются 🤣🤣🤣
Сегодня в 14:52
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