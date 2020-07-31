Microsoft Edge

Браузер Microsoft Edge стал аварийно падать, если воспользоваться поиском Google из адресной строки. Об этой проблеме сообщили пользователи на сайте техподдержки Microsoft.

Компания Microsoft порекомендовала в качестве временного решения сменить поисковик по умолчанию с Google на какой-нибудь другой, например, Bing (или вообще отключить функцию поиска через адресную строку). Само собой, это устроило далеко не всех, некоторые пригрозили, что вернутся обратно к Chrome.

Чтобы отключить поиск, перейдите в Microsoft Edge по адресу edge://settings/search и деактивируйте соответствующую опцию.

В настоящее время проблема устранена. Что её вызвало, не сообщается. Microsoft просит пользователей сообщать, если Microsoft Edge по-прежнему крашится при использовании поисковика Google.


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