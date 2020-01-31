Члены Европарламента подавляющим большинством голосов проголосовали за разработку законопроекта, который обяжет производителей придерживаться единого стандарта зарядных устройств в Европе. Похоже, что для Apple переход на USB-С неизбежен.Всего за разработку закона, обязывающего производителей ввести единый стандарт для зарядного разъема, было отдано 582 голоса и только 40 человек выступило против. Таким образом, ЕС должна разработать закон к июлю 2020 года.Европейская комиссия сообщает, что все предыдущие попытки не привели индустрию к единому стандарту зарядных устройств. По мнению ЕС, стандартизация зарядного разъема поможет снизить количество электронных отходов, что, в свою очередь, опровергает Apple. Ранее купертиновцы заявляли, что подобный переход душит инновации и негативно сказывается на потребителях. Также члены европейского парламента полагают, что в сложившейся ситуации может помочь технология беспроводной зарядки.Переход на USB-С больше всего повлияет на Apple, поскольку большинство смартфонов и планшетов компании оборудованы портом Lightning, в то время, как основная масса устройств на Android оснащены портом USB-C.