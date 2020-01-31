Члены Европарламента подавляющим большинством голосов проголосовали за разработку законопроекта, который обяжет производителей придерживаться единого стандарта зарядных устройств в Европе. Похоже, что для Apple переход на USB-С неизбежен.
Всего за разработку закона, обязывающего производителей ввести единый стандарт для зарядного разъема, было отдано 582 голоса и только 40 человек выступило против. Таким образом, ЕС должна разработать закон к июлю 2020 года.
Европейская комиссия сообщает, что все предыдущие попытки не привели индустрию к единому стандарту зарядных устройств. По мнению ЕС, стандартизация зарядного разъема поможет снизить количество электронных отходов, что, в свою очередь, опровергает Apple. Ранее купертиновцы заявляли, что подобный переход душит инновации и негативно сказывается на потребителях. Также члены европейского парламента полагают, что в сложившейся ситуации может помочь технология беспроводной зарядки.
Переход на USB-С больше всего повлияет на Apple, поскольку большинство смартфонов и планшетов компании оборудованы портом Lightning, в то время, как основная масса устройств на Android оснащены портом USB-C.
Всего за разработку закона, обязывающего производителей ввести единый стандарт для зарядного разъема, было отдано 582 голоса и только 40 человек выступило против. Таким образом, ЕС должна разработать закон к июлю 2020 года.
Европейская комиссия сообщает, что все предыдущие попытки не привели индустрию к единому стандарту зарядных устройств. По мнению ЕС, стандартизация зарядного разъема поможет снизить количество электронных отходов, что, в свою очередь, опровергает Apple. Ранее купертиновцы заявляли, что подобный переход душит инновации и негативно сказывается на потребителях. Также члены европейского парламента полагают, что в сложившейся ситуации может помочь технология беспроводной зарядки.
Переход на USB-С больше всего повлияет на Apple, поскольку большинство смартфонов и планшетов компании оборудованы портом Lightning, в то время, как основная масса устройств на Android оснащены портом USB-C.
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Так пусть не держат в себе, пусть примут закон, о том где проходит грань: типа вот тут ещё конкуренция, а вот тут – она не нужна. Заранее бы как-то знать, что у них в голове...
«There has been some confusion regarding the EU's resolution for a common charger standard, and whether the proposed legislation would cover just the charger brick or both the charger and connector cable – and thus the mobile device's port.
While the EU hasn't been particularly clear on this point, their recent Impact Assessment Study on Common Chargers of Portable Devices does suggest any regulation should cover the port as well as the connecting cable and charger. The key passage reads:
In summary, the most effective approach to addressing the consumer inconvenience that results from the continued existence of different (albeit mostly interoperable) charging solutions would be to pursue option 1 (common connectors) in combination with option 4 (interoperable external power supply).
Whether the commission accepts the recommendation of its impact assessment and enshrines it in EU law remains to be seen.»
Браво!
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