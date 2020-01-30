



Компании Apple и Google прекратили часть деятельности в Китае и соседних странах. Это произошло из-за опасения того, что их сотрудники могут заразиться коронавирусом 2019-nCoV.



Google временно закроет все свои офисы в континентальном Китае (в городах Пекин, Гуанчжоу и Шанхай), а также в Гонконге и столице Тайваня Тайбэе. На деятельности Google в Китае это решение не должно сказаться, ведь почти все сервисы компании заблокированы в этой стране. На Тайване расположено принадлежащее Google мобильное подразделение HTC, которое в том числе занимается разработкой и тестированием прототипов смартфонов Pixel. В 2019 году Google осмотрительно (но не из-за вируса, и из-за увеличившихся пошлин) перенесла часть производства своих устройств из Китая в другие азиатские страны — Вьетнам и Малайзию.



Компания Apple временно закрыла все три свои магазина, расположенные в Китае. Когда они будут открыты, неизвестно, но очевидно, что Apple собирается переждать массовое заражение вирусом 2019-nCoV и не станет рисковать здоровьем своих сотрудников.



Распространение 2019-nCoV обернётся для Apple проблемами — заводы Foxconn и Pegatron, где производится сборка устройств Apple, могут приостановить работу. Они находятся в 500 км от Уханя, где зафиксирована вспышка пневмонии от вируса, передавшегося людям от диких животных. В производстве продуктов для Apple задействовано около 10 тысяч человек, и многие из них уезжали на Новый год семьям в другие города, в том числе Ухань. Провинция Хубэй, где расположен этот город, сейчас изолирована, выехать из неё невозможно, поэтому многие сотрудники Foxconn и Pegatron не могут вернуться на работу.



Ранее офлайн-магазины в Китае закрыла компания Xiaomi.



Вспышка 2019-nCoV началась в конце 2019 года. Наблюдать за распространением вируса можно на интерактивной карте. По состоянию на 30 января заражено 7783 человека, 170 умерли, 133 были вылечены. Количество заражённых каждый день увеличивается.







