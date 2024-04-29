В iOS 18 Apple изменит все встроенные приложения до неузнаваемости

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Инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о нескольких серьёзных изменениях в iOS 18, которые кардинально изменят опыт взаимодействия с iPhone.Гурман уверен, что помимо набора функций искусственного интеллекта, в iOS 18 будут обновлены все встроенные приложения. В первую очередь редизайн получат «Заметки», «Фото», «Почта», «Карты» и «Фитнес». Вместе с этим на iPad наконец-то появится нативный «Калькулятор».По данным инсайдера, iOS 18 станет крупнейшим обновлением программного обеспечения iPhone за всю историю существования смартфонов Apple. Пользователи могут ожидать новых функций в ОС.Самое главное, что Гурман подтвердил и возможность кастомизации домашнего экрана iPhone в iOS 18. Пользователи впервые смогут свободно размещать значки в рандомном месте, не выравнивая их по сетке.Теперь осталось дождаться официального анонса iOS 18, который состоится на конференции разработчиков WWDC уже 10 июня.