Эмулятор Delta скоро выйдет на iPad и получит поддержку Sega Genesis

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В середине апреля в App Store появился шикарный эмулятор ретро-консолей Nintendo под названием Delta. Пока он доступен только на iPhone, но на днях разработчик Райли Тестут официально подтвердил разработку адаптированной версии эмулятора для iPad.Тестут заявил в соцсетях, что релиз Delta для iPad запланирован на ближайшее время. По его словам, эмулятор уже готов, а разработчикам «осталось только доделать скины контроллеров и исправить несколько мелких ошибок».На вопрос почему Delta изначально не был доступен на iPadOS создатель эмулятора ответил, что изначально у него не было в планах вообще размещать приложения в App Store. Он готовился только к запуску AltStore в странах Европы, а как мы знаем, Apple разрешила использование альтернативных магазинов приложений только на iPhone, но не на iPad.Кроме того, Райли заявил, что работа над поддержкой ещё одной культовой консоли Sega идёт полным ходом. Её добавят в Delta в следующем крупном обновлении.