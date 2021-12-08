Анонсирована умная колонка второго поколения

Алиса научилась говорить шёпотом







Яндекс представил ежегодную конференцию YaC 2021. Как и в прошлом году, это не привычные выступления со сцены, а большой фильм о компании. Он будет интересен всем, кто хочет увидеть Яндекс изнутри и послушать людей, которые его делают.С одной стороны, YaC 2021 — это итоги года. Что нового Яндекс сделал и запустил — от закадрового перевода видео до примерки бытовой техники в дополненной реальности. С другой стороны, это фильм о том, как идеи рождаются и превращаются в продукт.Ведущая YaC 2021 — блогер и журналист Ирина Шихман. Она поговорила с управляющим директором Яндекса Тиграном Худавердяном о продуктах компании. Тигран рассказал, как компания работает с данными пользователей и что влияет на цену поездки в Яндекс.Такси. Это лишь некоторые вопросы, на которые фильм даёт ответ. Из него также можно узнать, что сотрудники Яндекса раньше искали в Google, опасны ли коты для Яндекс.Станции и что будет, если спросить время у тридцати Алис одновременно.В рамках YaC 2021 Яндекс представил Станцию второго поколения. Это первое устройство новой линейки, его главные черты — умный звук, новый дизайн и совместимость с тысячами устройств. Пользователи Станции смогут сделать Алису центром своего умного дома. Новая колонка поступит в продажу в первой половине 2022 года.В новой колонке стоят два широкополосных динамика общей мощностью 30 ватт и особая акустическая решётка. Динамики обеспечивают звук высокого качества. А решётка, которая скрывается под кожухом Станции, имеет апериодическую структуру и поэтому заметно меньше обычной искажает проходящий через неё звук.Акустические эффекты помещения компенсирует технология room correction. Поэтому куда бы человек ни поставил колонку, она будет звучать одинаково хорошо. Новую Станцию можно объединить в стереопару с любой другой колонкой Яндекса. А если включить мультирум, можно слушать музыку во всём доме.Новая Станция сохраняет преемственность с первой. Она похожа на неё по форме. Кольцо Алисы превратилось в полноценную светящуюся панель — она переливается, следуя за музыкой и реакциями голосового помощника. Новая Станция будет доступна в четырёх цветах: антрацит, кобальт, песочный и медный, так что легко впишется в любой интерьер.Новая колонка сможет напрямую взаимодействовать со множеством устройств, причём даже без интернета. Она поддерживает протокол умного дома Zigbee, который используют многие производители. К ней можно подключать умные розетки, выключатели и разнообразные датчики.В будущем колонка будет поддерживать также протокол Matter, что сделает её совместимой с новыми устройствами. Сейчас этот протокол находится в разработке. Кроме того, скоро появится мобильное приложение «Дом с Алисой» — с его помощью удобно управлять умным домом со смартфона. В приложении есть виджеты, которые можно установить на главный экран и включать умные устройства в один клик.С голосовым помощником Алисой теперь можно общаться шёпотом, например, чтобы не разбудить близких. Если перейти на шёпот, Алиса тоже понизит голос — точно так же, как это делают люди.Алиса осваивала шёпот в несколько этапов. Сначала она училась понимать, когда человек шепчет. Для этого нейронную сеть обучили узнавать шёпот по звуковому спектру. Дело в том, что шёпот — это не просто тихий звук. Люди шепчут без использования голосовых связок, поэтому звуковой спектр шёпота и обычной речи различаются. Отдельно Алиса тренировалась отличать шёпот от глухого голоса, например, как при простуде. Оказалось, что они похожи по спектру, и поначалу Алиса их часто путала.Дальше нужно было научить Алису шептать. Для этого записали несколько часов шёпота в исполнении Татьяны Шитовой — актрисы, которая озвучивала Алису. Но самих по себе этих данных недостаточно для обучения модели, которая синтезирует голос. Поэтому их добавили в уже накопленный обучающий корпус и сообщали нейросети, где шёпот, а где обычная речь. В итоге Алиса научилась между ними переключаться.