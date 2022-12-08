Microsoft Windows

Фанаты Windows 7, 8 и 8.1 лишатся обновленного браузера Edge

Артем
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Тестовое обновление браузера от Microsoft под номером 110 будет доступно только пользователям Windows 10 и 11. Об этом сообщает портал Neowin. 

Если верить предположениям источника, текущие версии браузеров на базе Chromium (Microsoft Edge, Google Chrome) могут прекратить поддержку Windows 7, 8 и 8.1 в начале следующего года. После завершения расширенных обновлений безопасности для «семерки», Microsoft запланировал развертывание стабильной версии собственного браузера Edge 110, которое, скорее всего, начнется девятого февраля 2023 года. 

Ранее мы рассказывали, что Google Chrome уже начал предупреждать своих пользователей о предстоящем завершении поддержки Windows 7 и 8.1, с помощью назойливых уведомлений. К счастью, это легко поправляется. Как это сделать читайте здесь.
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Источник:
Neowin
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