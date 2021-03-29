

















Скоро в Apple Arcade выйдет игра Fantasian, которая будет «рассказана» в двух частях. Релиз второй части состоится позже в этом году. Создатель игры Хиронобу Сакагути комментирует: «Fantasian выполнена в жанре классических RPG, но при этом отличается определенными новшествами. Игра вызывает чувства ностальгии, не теряя актуальности. В этом приключении из двух частей удивительная атмосфера игры, достигнутая благодаря сделанным вручную диорамам, и трогательная история дополняют друг друга и достигают катарсиса в финале.Пользователям Apple Arcade станет доступна игра «Wonderbox: Творец приключений» от студии AQUIRIS. Также выходят обновления для PAC-MAN Party Royale, Spire Blast, «Zombie Rollerz: Герои пинбола» и «Oceanhorn: Подземелье Хроноса».Игра-детектив HitchHiker от студии Versus Evil — Действия разворачиваются вдоль заброшенных шоссе, где игроку предстоит раскрыть тайны своего прошлого. В качестве автостопщика, потерявшего память и конечную цель своего путешествия, игроку придётся ловить попутные машины в попытках расследовать загадочное исчезновение близкого человека. Среди водителей вы встретите разных людей — от суровых фермеров до возвращающихся со смены официанток, — и все они могут поделиться историями. С появлением зацепок вы поймёте, что всё происходящее — не то, чем кажется на первый взгляд. В ходе путешествия вам предстоит распутать клубок событий из прошлого и столкнуться с опасностями.Farm It! от студии Tummy Games. Постройте настоящую ферму в новой игре для Apple Arcade. Игроков ждёт целое приключение, ведь они будут работать на земле, выбирать, какие семена сажать и собирать урожай. Кроме того, чтобы развить своё фермерское хозяйство, игроки будут взаимодействовать с персонажами, а также проходить мини-игры.Fantasian от Mistwalker Corp. Легенда игровой индустрии Хиронобу Сакагути, создатель Final Fantasy, представляет новое приключение Fantasian. Действия игры разворачиваются на фоне 150 диорам, созданных вручную и сочетающих физическую среду с трёхмерными персонажами. История начинается в царстве, управляемом машинами. В этой многомерной вселенной баланс хаоса и порядка — ключевой фактор в борьбе за территории и в умыслах богов, которые хотят их контролировать. Главный герой Лео просыпается от мощного взрыва в незнакомом месте. У него сохранилось только одно воспоминание. Игроки постараются восстановить память Лео и разгадать тайны странной механической инфекции, медленно поглощающей всё вокруг. Этот удивительный сюжет придуман Сакагути и дополнен потрясающим саундтреком композитора Нобуо Уэмацу, который также известен по игре Final Fantasy.«Wonderbox: Творец приключений» от AQUIRIS. Создание и исследование — это суть Wonderbox, динамичной приключенческой игры, действие которой разворачивается в диорамах. Откройте эту растущую вселенную вместе с друзьями и семьёй и создавайте собственную версию игры. Красочная графика захватывает дух, но будьте аккуратны — вас ждёт путь, полный препятствий, врагов, прыжков и головоломок. Здесь только храбрые добьются успеха. В «Режиме творца» у игроков будет всё необходимое для создания собственных приключений: блоки, персонажи и предметы, такие как мячи и крюки. У них заранее установлено поведение, и вы можете создавать целые приключения, используя те же самые инструменты и материалы, которые используют разработчики. Посмотрите, как блоки волшебным образом соединяются в потрясающие структуры. Всё, что вам нужно, чтобы создать окружение, вдохнуть жизнь в персонажей, спрятать сокровища, разместить врагов и продумать сражения, — это ваши пальцы.