ФАС хочет ввести параллельный импорт на все товары

«Мы считаем правильным разрешить параллельный импорт всех товаров, кроме товаров, производство которых локализовано в России, то есть созданы рабочие места, выплачиваются налоги, а товары поступают на внутренний рынок», — сообщает глава ведомства.

Изначально в список параллельного импорта входили 50 групп товаров и около 200 брендов. Федеральная антимонопольная служба призывает снять все ограничения по ввозу иностранной продукции, за исключением одной детали.Глава ФАС РФ Максим Шаскольский пояснил, что речь идет исключительно о легально приобретенном оригинальном товаре иностранных производителей, качество и безопасность которого могут быть проверены и подтверждены.Ввоз товаров без разрешения правообладателя — по параллельному импорту, ввели в июне 2022 года. Изначально в список вошли 50 групп товаров и около 200 брендов, затем список несколько раз пополнялся.