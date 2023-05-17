ФАС хочет ввести параллельный импорт на все товары

Артем
fury353.jpg

Изначально в список параллельного импорта входили 50 групп товаров и около 200 брендов. Федеральная антимонопольная служба призывает снять все ограничения по ввозу иностранной продукции, за исключением одной детали.

Глава ФАС РФ Максим Шаскольский пояснил, что речь идет исключительно о легально приобретенном оригинальном товаре иностранных производителей, качество и безопасность которого могут быть проверены и подтверждены.

«Мы считаем правильным разрешить параллельный импорт всех товаров, кроме товаров, производство которых локализовано в России, то есть созданы рабочие места, выплачиваются налоги, а товары поступают на внутренний рынок», — сообщает глава ведомства.

Ввоз товаров без разрешения правообладателя — по параллельному импорту, ввели в июне 2022 года. Изначально в список вошли 50 групп товаров и около 200 брендов, затем список несколько раз пополнялся.
7
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
TACC
Cсылки по теме:
В Россию привезли новый Honda CR-V. Угадайте, сколько стоит японский кроссовер
Правительство изменило таможенные правила. Электроника взлетит в цене
Мошенники придумали, как ловко разводить даже самых недоверчивых

Рекомендации

Рекомендации

Гонять лысого, влажные мечты, ночные жрицы и другие пикантные фразочки, изображенные нейросетью
Стоит ли покупать iPhone 11 в 2023 году? Всё очень просто — вот что вам нужно знать
Телефонные мошенники полностью сменили тактику. Готовьтесь к шквалу и предупредите родных
Какую выбрать «Яндекс Станцию»? Собрали все отличия пяти моделей

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии