Мошенники придумали, как ловко разводить даже самых недоверчивых

Олег

Bing


Мошенники научились доводить свои схемы до конца даже когда жертва сомневается в их легенде. Очередной случай описали в SHOT.

Согласно источнику, мошенники вышли на пожилую семейную пару и начали названивать 83-летней женщине со стандартной легендой: якобы неизвестные люди пытаются взять на нее кредиты, нужно взять их самостоятельно и перевести деньги на «защитные» счета. Однако пенсионерка не повелась на историю и уже почти сорвалась с крючка, и разводилам пришлось пускать в код «тайный козырь» — запугивание.

«Сотрудник Центробанка» начал пугать женщину и говорить, что, если она не последует его советам, то её долги придется годами выплачивать детям и внукам после ее смерти. Это был аргумент «в яблочко», и женщина на всё согласилась. Она взяла кредит на 1,5 миллиона рублей, чтобы «защитить» деньги и будущее своих родных.

Мошенник договорился, что бабушка принесет наличку в двух конвертах, местом встречи выбрали местный KFC. Пенсионерка сделала всё как условились: пришла в ресторан, сделала вид, что будет обедать, и стала ждать «курьера Центробанка». Парень пришел, назвал пароль, и взял один конверт. Однако второго курьера старушка невзлюбила: сказала, что не доверяет ему. Мошенникам пришлось прислать третьего гонца, который и забрал вторую половину суммы.

Далее по той же схеме пенсионерку развели, напугав кредитами на её престарелого мужа. Она передала мошенникам еще 6 миллионов в том же ресторане KFC. Сейчас «команду Центробанка на выезде» ищет полиция. 

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Источник:
SHOT
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Комментарии

Роман Лесной
+10
Роман Лесной
Оцифровали всю страну, а теперь все мучаемся из за этих мошенников
Сегодня в 09:12
#
tellurian
+5043
tellurian Роман Лесной
Проблема не в оцифровке. А в сливе данных и что нет жестких наказаний за это. За небольшие деньги можно купить информацию о любом гражданине страны. Данные из банков, недвижимости и прочем.
Сегодня в 09:35
#
+3
Андрей Modus
83 года, кредит на 1,5 миллиона. Аттракцион неслыханной щедрости от очередного неназванного банка.
Сегодня в 11:00
#
kardigan
+3075
kardigan Андрей Modus
Так она после ещё четыре им откинула!
( эх, скорей бы стать пенсионером!
час назад в 12:57
#
kardigan
+3075
kardigan
Да как люди умудряются брать такие кредиты и кто их одабривает? Тут просто три-четыре ляма хер возьмёшь, даже если в состоянии расчехлиться на проценты..
Какой то сговор банков и мошенников получается-иначе никак.
час назад в 12:56
#
tellurian
+5043
tellurian kardigan
Я считаю новость фейком. Потому и пишут цифры любые.
час назад в 12:58
#