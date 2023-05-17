Мошенники придумали, как ловко разводить даже самых недоверчивых



Мошенники научились доводить свои схемы до конца даже когда жертва сомневается в их легенде. Очередной случай описали в SHOT.



Согласно источнику, мошенники вышли на пожилую семейную пару и начали названивать 83-летней женщине со стандартной легендой: якобы неизвестные люди пытаются взять на нее кредиты, нужно взять их самостоятельно и перевести деньги на «защитные» счета. Однако пенсионерка не повелась на историю и уже почти сорвалась с крючка, и разводилам пришлось пускать в код «тайный козырь» — запугивание.



«Сотрудник Центробанка» начал пугать женщину и говорить, что, если она не последует его советам, то её долги придется годами выплачивать детям и внукам после ее смерти. Это был аргумент «в яблочко», и женщина на всё согласилась. Она взяла кредит на 1,5 миллиона рублей, чтобы «защитить» деньги и будущее своих родных.



Мошенник договорился, что бабушка принесет наличку в двух конвертах, местом встречи выбрали местный KFC. Пенсионерка сделала всё как условились: пришла в ресторан, сделала вид, что будет обедать, и стала ждать «курьера Центробанка». Парень пришел, назвал пароль, и взял один конверт. Однако второго курьера старушка невзлюбила: сказала, что не доверяет ему. Мошенникам пришлось прислать третьего гонца, который и забрал вторую половину суммы.



Далее по той же схеме пенсионерку развели, напугав кредитами на её престарелого мужа. Она передала мошенникам еще 6 миллионов в том же ресторане KFC. Сейчас «команду Центробанка на выезде» ищет полиция.