ФАС проверит рекламу на смартфонах Xiaomi. Компанию могут крепко наказать





Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась в Федеральную антимонопольную службу РФ (ФАС) с просьбой проверить законность рекламы, которая отображается обладателям смартфонов Xiaomi. ФАС получила жалобу и намерена провести проверку.Как указывает АППСИМ, пользователям смартфонов Xiaomi (и других брендов, принадлежащих этой компании) показывают рекламу, которая зачастую вводит их в заблуждение и переадресовывает на мошеннические, фейковые и фишинговые сайты. В пример приводится баннер, который призывает пользователей перейти по ссылке для того, чтобы получить якобы обещанную президентом РФ выплату в размере 45 тысяч рублей от Газпрома.«Xiaomi через сеть Xiaomi Ads систематически вводит потребителей в заблуждение при распространении рекламной информации в своих приложениях», — говорится в жалобе АППСИМ.Баннеры крутятся через рекламную сеть Xiaomi Ads, производитель зарабатывает на ней, но не следит должным образом за тем, какая информация продвигается на выпущенных им смартфонах. Реклама отображается во многих фирменных приложениях и утилитах Xiaomi (например, в системных настройках и на экране установки приложений). За направление пользователю рекламы без его согласия в России предусмотрено административное наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей за каждый факт доставки рекламы.