Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдаст Tele2 предписание по устранению необоснованного повышения цен на услуги оператора. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.
Дело против оператора было возбуждено в июле. По итогам его рассмотрения служба признала в действиях Tele2 нарушения антимонопольного законодательства, которые привели к ущемлению интересов абонентов оператора.
«ФАС России с конца марта проводит еженедельный мониторинг деятельности операторов связи в условиях перехода населения на дистанционную форму работы и обучения. В частности, операторы связи предоставляют отчеты об изменении нагрузки на сети связи и изменении тарифов», — замглавы ФАС Алексея Доценко.
Это уже не первое подобное требование. Регулятор в мае выдал Tele2 предупреждение об отмене необоснованно повышенных тарифов в июне, после того как компания повысила стоимость оказания услуг связи от 20 до 100 руб. к стоимости различных категорий тарифных планов — в среднем на 10%. Отмечается, что оператор не предоставил в ФАС экономическое обоснование роста тарифов.
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