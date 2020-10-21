«ФАС России с конца марта проводит еженедельный мониторинг деятельности операторов связи в условиях перехода населения на дистанционную форму работы и обучения. В частности, операторы связи предоставляют отчеты об изменении нагрузки на сети связи и изменении тарифов», — замглавы ФАС Алексея Доценко.







Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдаст Tele2 предписание по устранению необоснованного повышения цен на услуги оператора. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.Дело против оператора было возбуждено в июле. По итогам его рассмотрения служба признала в действиях Tele2 нарушения антимонопольного законодательства, которые привели к ущемлению интересов абонентов оператора.Это уже не первое подобное требование. Регулятор в мае выдал Tele2 предупреждение об отмене необоснованно повышенных тарифов в июне, после того как компания повысила стоимость оказания услуг связи от 20 до 100 руб. к стоимости различных категорий тарифных планов — в среднем на 10%. Отмечается, что оператор не предоставил в ФАС экономическое обоснование роста тарифов.