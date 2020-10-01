В сентябре 2019 года Tele2 запустил площадку «Маркет Tele2», на которой можно продавать неизрасходованные минуты, гигабайты и SMS-сообщения из пакетов или приобретать дополнительные услуги у других абонентов. В честь годовщины этого сервиса оператор объявил о проведении акции.
Весь трафик, купленный в «Маркете Tele2 с 1 по 30 ноября, удваивается:
Tele2 действует в интересах своих абонентов и запускает уникальный для телеком-рынка продукт. В случае если интернет-трафика в пакете не хватило до конца месяца, абоненты оператора могут купить его на «Маркете Tele2» у другого пользователя. При этом оператор удвоит купленные гигабайты.
Один гигабайт в «Маркете Tele2» стоит примерно 17 рублей, а до конца ноября во столько же будут обходиться два гигабайта.
Абоненты Tele2 могут воспользоваться «Маркетом» для продажи лишних услуг: они выставляют неиспользованные минуты, гигабайты или сообщения по произвольной цене и, если найдётся покупатель, получают на свой счёт сумму, которую потратил другой абонент. Выставленной на продажу частью услуг нельзя пользоваться до окончания расчётного периода, но можно в любой момент отменить лоты и получить обратно то, что в них было выставлено. Если лоты в итоге остались не востребованы, они сгорают навсегда. Точно так же «Маркетом» можно пользоваться для покупки минут, гигабайтов или сообщений, и здесь абонент тоже сам выбирает, какую сумму заплатить (очевидно, что выгоднее всего покупать самые дешёвые лоты, ведь они не отличаются от более дорогих ничем, кроме цены).
Tele2 позволяет продавать неизрасходованные минуты, гигабайты и сообщения без комиссии, то есть на счёт абонента приходит ровно столько денег, за сколько эти услуги приобрёл другой человек. Использовать эти деньги можно на услуги связи. По собственным подсчётам Tele2, «Маркетом» для покупки или продажи услуг пользуются 30% абонентов. Во многих случаях это оказывается намного выгоднее, чем переходить на более дорогой тариф.
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