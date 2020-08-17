Мобильный оператор Tele2 совместно со швейцарским провайдером Sunrise Tele2 с 15 августа запустил 5G для российских абонентов, прибывающих на территорию Швейцарии. Об этом сообщили «Ведомости».
Авиасообщение со Швейцарией возобновили с 15 августа. Для того чтобы использовать сеть пятого поколения, абонентам не потребуется замена sim-карты и подключение каких-либо дополнительных настроек. Связь 5G заработает автоматически на территории страны в поддерживаемых устройствах.
Сообщается, что Tele2 ведет переговоры о предоставлении аналогичной услуги в роуминге еще с пятью странами. О датах запуска 5G в России до сих пор неизвестно. МТС в конце июля получила лицензию на оказание услуг в сетях пятого поколения. В компании рассказали, что первым пользователями 5G станут крупные предприятия и бизнес.
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