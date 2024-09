Флагманы Samsung Galaxy начали получать крупное обновление One UI 6.1.1

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.



Сегодня, 5 сентября, компания Samsung начала постепенное развёртывание долгожданного обновления фирменной оболочки One UI 6.1.1, которая была представлена ​​со складными устройствами Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 в июле.Прошивка под номером S92xNKSU3AXH7 весит под ~2,8 ГБ. Она уже доступна на смартфонах серии Galaxy S24, а также на Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5. В рамках продолжающейся выставки IFA Samsung объявила, что One UI 6.1.1 принесёт новые функции, включая улучшенный живой перевод, генерацию изображений и портретную студию на флагманские устройства. Вероятно, чуть позже прошивка доберётся и до серий Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4.Отметим, что сейчас Samsung также тестирует более масштабное обновление One UI 7 на базе Android 15 с полным редизайном, но эта прошивка выйдет не раньше октября.Если вы ещё не получили обновление, нужно подождать, поскольку многое также зависит от региона вашего устройства. Обычно задержка может составлять до двух недель.