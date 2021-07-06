Тумблер ВКЛ/ВЫКЛ работает как кнопка Play/Pause для фоновых звуков;

Некоторые из звуков нужно предварительно скачать: нажмите на подменю «Звук» и нажмите на каждую строчку по очереди, чтобы звук загрузился;

Громкость фоновых звуков можно регулировать клавишами громкости девайса;

При помощи второй шкалы можно отрегулировать громкость фоновых звуков, которые воспроизводятся одновременно с музыкой или видеороликами.

7 июня 2021 года Apple представила свои новые iOS/iPadOS 15 и macOS Monterey. Изменения, в основном, затронули сферу безопасности и конфиденциальности, а чего-то «прямо интересненького» нам рассказали довольно мало. Однако фишки всё же есть, и одна из них призвана со временем «убить» сторонние приложения подобного класса — это «Фоновые звуки».Apple внедрила «Фоновые звуки» как часть общей концепции сосредоточенности и антистресса. В частности, «Не беспокоить» заменили более расширенным и гибким «Фокусированием», а уведомления научили не просто группироваться, а собираться в одну общую сводку за полдня или даже целый день. «Фоновые звуки» же помогут отвлечься и расслабиться, если это необходимо в течение (или после) напряженного рабочего дня. Среди доступных звуков есть белый шум, звук дождя, шум океана и ветер.Довольно странным решением выглядит то, где именно расположились «Фоновые звуки». Это не отдельное приложение от Apple и даже не специальный раздел в Настройках — это пункт меню в глубине настроек «Специальных возможностей». Возможно, это временная мера и позже Apple расположит эту полезную штуку поближе к пользователю.Итак, чтобы найти и включить «Фоновые звуки», пройдите в «Настройки» → «Универсальный доступ» → «Аудио/Видео» → Фоновые звуки».Зайдя в этот раздел, вы увидите тумблер, две шкалы громкости, а также подменю с выбором звуков. Вот несколько особенностей функции:Отдельно стоит отметить, что в текущей второй бета-версии iOS/iPadOS 15 доступ к фоновым звукам невозможен ни через «Команды», ни через Siri. Если попросить Siri включить фоновый звук, она находит рандомную мелодию из Apple Music, а если попросить выключить его, она ответит, что ничего не воспроизводится. Apple стоит принять во внимание этот нюанс и сделать доступ к «Фоновым звукам» более быстрым и удобным.